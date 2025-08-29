Casi un millón para la limpieza de los edificios de la Diputación de Zamora

La Diputación de Zamora ha adjudicado el contrato del servicio de limpieza de la mayor parte de sus centros dependientes a Gestión Integral de Servicios Agrupados Zamoranos S.L. por un importe total de 943.654,8 euros, IVA incluido.

La empresa ha resultado adjudicataria de cinco de los seis lotes en los que se dividía el contrato. Por consiguiente, se encargará de la limpieza del Palacio Provincial, el Edificio Las Arcadas y el antiguo Palacio Provincial (Lote 1); la Guardería Infantil ‘La Veguilla y las oficinas de Recaudación, ATM y CEAS de Benavente (Lote 3); el Pabellón Polideportivo, los talleres y CEAS ‘Recinto Colegio del Tránsito’ (Lote 4); el Vivero Agrícola y Forestal, las instalaciones ganaderas y las oficinas y nave de Medio Ambiente (Lote 5), y el Colegio Universitario (Lote 6).

La Diputación, mediante decreto de Presidencia, aprobó en noviembre de 2023 la contratación, mediante procedimiento abierto, del servicio de limpieza para los centros dependientes de la Diputación Provincial de Zamora. El gasto ascendía a 1.940.840 euros para las anualidades 2024 y 2025, y con una posible prórroga para las dos anualidades siguientes, 2026 y 2027, por el mismo importe.

Rescisión

La Diputación de Zamora inició en 2024 el expediente para la licitación del nuevo contrato del servicio de limpieza en los centros dependientes de la institución. El propio presidente provincial, Javier Faúndez, fue el encargado de anunciar este avance que llega tras la decisión de rescindir el contrato con Royal Clean, la empresa adjudicataria que había acumulado retrasos de hasta tres mensualidades en los pagos a las 40 trabajadoras que se encargan de esta tarea en los edificios que dependen de La Encarnación.