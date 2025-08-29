María Calvo, la mejor de la ESO

"No agobiarse, sobre todo, porque si te haces, te obsesionas y, al final, te desanimas. También hacer ejercicio ayuda" atestigua la joven María Calvo Guerrero que ha logrado el premio extraordinario de la ESO de la provincia de Zamora del curso 2024-25.

La estudiante del IES Claudio Moyano se presentó a las pruebas animada por su tutor, Fernando García Pérez. "Cuando me lo dijo pensé que podía probar a ver qué tal salía" comenta la alumna que ha obtenido el pasado curso en todas las asignaturas la calificación de sobresaliente y que ha concluido la etapa educativa con una media de 9, 54.

La alumna del Moyano, que el curso pasado estudió Física y Química, Biología y Geología y también Matemáticas B, no se preparó las pruebas del premio extraordinario. "Para un examen del curso sabes qué estudiar pero en este caso era todo y... si lo sabes, lo sabes", aprecia la joven que también en cuestión de semanas comenzará quinto de profesional con piano en el Conservatorio Profesional de Música Miguel Manzano y practica la natación en el club de salvamento Dragones.

A principios del pasado mes de julio, María Calvo Guerrero interrumpió sus vacaciones y se enfrentó a tres pruebas, una tras hora con un cuarto de hora de descanso entre cada materia.

Los conocimientos a medir eran de Lengua Española, de Inglés y de Matemáticas. En este último ejercicio la joven logró la nota más alta entre los quince alumnos de ESO que se aspiraban al galardón. Obtuvo un 9,50 sobre 10 "porque no le dio tiempo a acabar una cosa" apunta su madre Isabel Ferrero Álvarez, quien hasta realizó la solicitud para la prueba para "que lo intentara".

La estudiante del Claudio Moyano en el casco antiguo de la ciudad. / Alba Prieto

A María todavía le cambia la cara cuando se le pregunta cómo conoció que era la mejora de la ESO en Zamora. "Me sorprendió mucho lograrlo y lo supe porque me felicitó una amiga" comenta con una amplia sonrisa al tiempo que añade que "pensé que iba a haber gente que lo hubieses hecho mejor que yo" .

La zamorana ha conseguido con su 26.40 ser "la segunda nota más alta de Castilla y León" en esta edición de los premios y en los doce años que hay datos públicos del certamen "es la primera vez que el Claudio Moyano gana el premio de la ESO" puntualiza con orgullo su padre, Jaime Calvo Gallego.

La adolescente, en menos de un mes, iniciará Bachillerato. En el primer año del nuevo ciclo estudiará Física y Química, Biología, Anatomía, Francés, Matemáticas y Lengua, Educación Física, Inglés y Filosofía.

A sus 16 años María Calvo Guerrero tiene claro que quiere estudiar Medicina.

