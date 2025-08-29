La Junta habilita nuevas ayudas y paga tres casas quemadas en los incendios de Zamora

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobó este jueves un paquete de ayudas por los incendios forestales de este mes entre las que aparece una partida de más de medio millón de euros para que los ayuntamientos zamoranos afectados contraten a trabajadores para restauración de las zonas quemadas y otra de 252.000 euros para indemnizar a las tres familias propietarias de viviendas calcinadas en Cubo de Benavente.

Una ayuda será de 203.000 euros para cubrir los daños de una familia cuya vivienda ha sufrido una ruina parcial y para reponer sus enseres y las otras dos, de 24.500 euros cada una, por daños en edificaciones complementarias.

Estas partidas son de las más destacadas pero no las únicas. De hecho, de las 45 medidas anunciadas por la Junta con el objetivo de atender a las personas, recuperar la normalidad en los municipios afectados y poner en marcha actuaciones de reconstrucción, al menos 24 se encuentran ya ejecutadas o en ejecución, "dando cumplimiento al compromiso de actuar con agilidad para que las ayudas lleguen con la máxima rapidez", según ha resaltado el Gobierno autonómico.

El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, anuncia las ayudas. | RUBÉN CACHO - ICAL

Entre esas medidas figuran las ayudas de 5.500 euros destinadas a autónomos y pymes que cuya actividad se haya visto interrumpida por los incendios forestales y que se encuentren ubicados en los municipios evacuados por el fuego, que ya ha publicado la Consejería de Economía y Hacienda.

Hasta el momento se han informado favorablemente 14 peticiones de autónomos y pymes, siete de ellas en la provincia de Zamora, por valor de 38.500 euros autorizados en el Consejo de Gobierno de este jueves. La Junta también ha liberado 2,37 millones de euros en Castilla y León para financiar la contratación de al menos 210 desempleados en los 107 ayuntamientos afectados con el fin de que puedan llevar a cabo labores de recuperación y regeneración. De ese dinero se beneficiarán 25 ayuntamientos zamoranos que recibirán 542.640 euros para contratar 48 trabajadores.

También se han contratado en toda la comunidad obras y servicios para el desescombro y consolidación de viviendas en las provincias de León, Palencia, Salamanca y Zamora, por un importe total superior a los 2,7 millones. Zamora recibirá 212.750 euros para intervenciones en Ayoó de Vidriales, Carracedo de Vidriales, Congosta, Cubo de Benavente, Uña de Quintana y Molezuelas de la Carballeda y 159.750 euros para el municipio Riofrío de Aliste, incluido su anejo de Abejera, lo que permitirá reparar viviendas y edificaciones anexas y contribuir a la recuperación económica y social de las zonas afectadas por los incendios.

Comercio y ganadería

De las ayudas directas de 500 euros por familia a los desalojados ya se ha liberado el pago a 69 solicitantes en toda la Comunidad. Igualmente, para todo el territorio autonómico se han dispuesto 600.000 euros para la reparación de los daños materiales causados por los incendios forestales en comercios, negocios de artesanía y servicios. Tampoco están provincializadas aún las ayudas directas de 5.500 euros que se darán a 460 agricultores y ganaderos afectados por los grandes incendios, que supondrán un desembolso global de 2,53 millones para compensar las pérdidas de la producción agrícola y ganadera, la muerte de ganado, la pérdida de colmenas, la reconstrucción de instalaciones agrícolas y ganaderas o la reposición de vallados ganaderos.

Por último, las ayudas de apoyo al autoempleo, la conciliación y el fomento del empleo estable en los municipios afectados por incendios aumentarán de oficio entre 1.000 y 500 euros por autónomo o contrato subvencionado.

