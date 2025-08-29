El Festival Internacional de Folklore acogerá a bandas de África, América y Europa

La provincia de Zamora acogerá a bandas de Europa, América y África en la XXI edición del Festival Internacional del Folklore, que en Zamora ciudad tendrá lugar principalmente en la Plaza de la Catedral del 5 al 7 de septiembre a las 20:30 horas. Toro y Benavente también podrán disfrutar de estos grupos, que pasarán por sus calles con distintas actividades antes de ir a la capital de provincia. Primero pasarán por Benavente, el día 3, y después por Toro, el 4. "Va a ser absolutamente sorprendente lo que vamos a disfrutar, vamos a tener en Zamora a artistas nativos que nunca habían salido de su continente", ha declarado Antonio Martín, director del Festival.

Apertura zamorana porque "la cultura no se puede quemar"

El festival abrirá el viernes 5 a las 20:30 horas con una actuación a tres partes de sus anfitriones, titulada "Puerto de Sanabria, Monezuelas de la Carballeda y Puercas de Aliste". Artistas de la Asociación Etnográfica Don Sancho interpretarán temas inéditos de estas localidades en apoyo a "todas las personas que han sufrido, que han tenido que salir de sus casas con la incertidumbre provocada por los incendios que han devorado parte de nuestra provincia", según ha detallado Martín. Buscan además poner de relieve que "la cultura no se puede quemar" porque "los pensamientos, las raíces, las músicas y los sentimientos seguirán ahí".

Durante la inauguración del viernes participarán todos los grupos del Festival Internacional con actuaciones cortas, de unos 12 minutos, a modo de presentación de su arte. Desde Guinea Bissau tendremos a Netos de Bandim, mientras que Combinaciones Folklóricas nos traerá la música de su natal Colombia. Por su parte, los representantes de España son La Hijuela, desde Murcia; Jorge Manrique, llegado de Palencia y los anteriormente mencionados artistas de Don Sancho, con sede en Zamora. El resto de países europeos que participan en el festival son Macedonia del Norte, con la actuación de KUD Panče Pešev, y Hungría, con la de Janos Bihari.

El evento cuenta con el sello de calidad del Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folclore y Artes Populares, el CIOFF, implantado en 170 países con apoyo expreso de la Unesco para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial.

Programa para el sábado y el domingo

El sábado 6 a las 11:30 horas habrá un taller de danza en la plaza de Sagasta abierto a que participe el público. "En esos talleres de baile todos los músicos de todos los países terminan juntándose para bailar juntos", ha descrito Martín. A la 13:00 se llevará a cabo un Vermouth Musical, en las inmediaciones de la calle de los Herreros y la Plaza Mayor. "Es una manera de ver a los grupos del Festival Internacional de manera absolutamente informal, cómo van a bailar y a tocar mientras pasamos un rato agradable todos". A las 20:00 horas todos los grupos estarán en el Desfile de los Pueblos del Mundo, que recorrerá las calles desde la Plaza Mayor hasta la Plaza de la Catedral. Le seguirá la Gala Folklórica Internacional a las 20:30 horas. Colombia trae "un homenaje a Su Majestad la Cumbia", mientras que Macedonia del Norte mostrará una serie de ritos nupciales de los Balcanes. Guinea-Bissau representará "una auténtica fiesta africana como ellos lo entienden, con una fuerza y una autenticidad impresionantes" a la par que Hungría traerá "la gran raíz cíngara del folclore europeo, en la cual veremos la vivacidad de la música húngara". Los "aires del mediterráneo" llegarán con Murcia y los iconos de su folclore, como el bordado de Lorca, las parrandas y los fandangos.

Para el domingo está preparada la recepción de los grupos en el Ayuntamiento de Zamora a las 12:00 horas, otra sesión de Vermouth Musical a las 13:00 y la ceremonia de clausura del festival a las 20:00 horas. "Vamos a hacer algo especial que nunca se ha hecho, ya que Zamora y Palencia compartimos la comarca de Tierra de Campos habrá más de 18 parejas de baile haciendo un repertorio conjunto de las dos provincias, buscando esos puntos que nos unen y que hacen que podamos estar juntos no solamente arriba, sino abajo del escenario", ha concluido Martín.