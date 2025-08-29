DIRECTO | 16 días de incendio en Sanabria. Solo hay confinamiento en San Ciprián

Sin reactivaciones en el incendio de Porto en Zamora

El incendio de Porto no presenta reactivaciones en la zona del valle del Tera y los puntos calientes en Losadilla y La Baña (León) se sofocan “con cierta rapidez”. Los equipos de extinción trabajaron la pasada madrugada en la contención y, especialmente, la vigilancia del incendio de Porto.

“En el valle del Tera no ha habido ningún tipo de reactivación y, simplemente, han sido labores de vigilancia mientras que, en la zona de la cuerda contra León, en la zona de la Barosa, sí que ha habido una reactivación, en torno a las siete de la mañana que se está atajando. Parece que no es demasiado complicado cogerla a tiempo a lo largo de la mañana”, explicó el jefe de servicio de Incendios de la Junta de Castilla y León, Ángel Sánchez.

“En la zona de Losadilla y La Baña, simplemente han sido labores de vigilancia, con algún pequeño punto caliente, sofocándolo con cierta rapidez”, apuntó.