Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

DIRECTO | 16 días de incendio en Sanabria. Solo hay confinamiento en San Ciprián

Se suprime el confinamiento y restricciones de Coso, Barrio de Ràbano, Rábano de Sanabria y Escuredo y se mantiene el confinamiento en San Ciprián

El incendio de Porto ya habría quemado 16.000 hectáreas

Los reyes Felipe VI y Letizia, en Sanabria: "Los testimonios son sobrecogedores"

Preocupación por la reactivación del foco de La Baña, mientras que el de San Ciprián está casi extinguido

VÍDEO | Humo en Sanabria por el incendio de Porto.

VÍDEO | Humo en Sanabria por el incendio de Porto.

Cedido

LOZ

Sigue con nosotros todas las novedades de los incendios declarados en la provincia de Zamora.

Actualizar
Ver más

TEMAS

Tracking Pixel Contents