En Directo
DIRECTO | 16 días de incendio en Sanabria. Solo hay confinamiento en San Ciprián
Se suprime el confinamiento y restricciones de Coso, Barrio de Ràbano, Rábano de Sanabria y Escuredo y se mantiene el confinamiento en San Ciprián
El incendio de Porto ya habría quemado 16.000 hectáreas
Los reyes Felipe VI y Letizia, en Sanabria: "Los testimonios son sobrecogedores"
Preocupación por la reactivación del foco de La Baña, mientras que el de San Ciprián está casi extinguido
LOZ
Sigue con nosotros todas las novedades de los incendios declarados en la provincia de Zamora.
ICAL
Sin reactivaciones en el incendio de Porto en Zamora
El incendio de Porto no presenta reactivaciones en la zona del valle del Tera y los puntos calientes en Losadilla y La Baña (León) se sofocan “con cierta rapidez”. Los equipos de extinción trabajaron la pasada madrugada en la contención y, especialmente, la vigilancia del incendio de Porto.
“En el valle del Tera no ha habido ningún tipo de reactivación y, simplemente, han sido labores de vigilancia mientras que, en la zona de la cuerda contra León, en la zona de la Barosa, sí que ha habido una reactivación, en torno a las siete de la mañana que se está atajando. Parece que no es demasiado complicado cogerla a tiempo a lo largo de la mañana”, explicó el jefe de servicio de Incendios de la Junta de Castilla y León, Ángel Sánchez.
“En la zona de Losadilla y La Baña, simplemente han sido labores de vigilancia, con algún pequeño punto caliente, sofocándolo con cierta rapidez”, apuntó.
Desconfinamientos y fin de restricciones en Sanabria
El CECOPI de Zamora acaba de informar de que se suprime el confinamiento y restricciones de Coso, Barrio de Ràbano, Rábano de Sanabria y Escuredo y se mantiene el confinamiento en San Ciprián. El nivel IGR2 se mantiene en el incendio de Porto.
Incendios en Zamora: un nuevo fuego en Malillos da al traste el lento avance en Porto
Los avances que poco a poco se van logrando en el combate del incendio forestal de Porto, que ha cumplido quince jornadas activo y mantiene el nivel dos en el Índice de Gravedad Potencial, se han visto frustrados este jueves por la tarde al declararse un nuevo incendio en la provincia, esta vez en la comarca de Sayago, que ha obligado a redoblar esfuerzos de los medios de extinción.
En el decimoquinto día activo, el incendio que concentra todas las miradas en Sanabria, ha requerido de nuevo un importante despliegue de medios, especialmente por la tarde, para combatirlo y concentrar esfuerzos en las reproducciones avivadas por el viento. Como en jornadas anteriores, los puntos de atención se han centrado en la zona de La Baña, la montaña por encima de San Ciprián y el cañón del Tera. En el incendio de Porto han trabajado esta tarde hasta trece medios aéreos, quince cuadrillas terrestres, otras cinco de brigadas de especialistas o helitransportadas, siete autobombas, tres retenes de maquinaria, dos dotaciones de bomberos provinciales, seis técnicos y once agentes medioambientales.
Lucha contra el fuego en Malillos
Galería de imágenes de cómo los servicios de extinción de incendios y varios vecinos tratan de sofocar el incendio sucedido esta tarde.
Alerta por un fuego próximo a la dehesa de Malillos
Más de una quincena de medios y vecinos de cuatro localidades tratan de sofocar el foco declarado esta tarde en el término municipal de Malillos. El fuego se sitúa a una distancia escasa del casco urbano y, especialmente, de una zona de dehesa.
Fue una ganadera de la zona la que dio la voz de alarma movilizando al tiempo a los vecinos de Malillos, Sogo, Arcillo y Pereruela. "Están todos con un ataque de nervios", advierte la ganadera. Inmediatamente se han presentado en la zona afectada con cubos y ramas para tratar de contener el avance de las llamas.
Ataque directo, remate y consolidación de perímetro
Armarios de intervención rápida contraincendios
La Diputación de Zamora ha entregado durante el mes de julio un total de 507 armarios de intervención rápida contraincendios a todos los municipios de la provincia. Distribuidos en dos lotes -el primero de 231 unidades el 16 de julio y el segundo con 276 dotaciones el 31 de julio-, estos armarios se han repartido con el objetivo de reforzar la capacidad de respuesta inmediata ante emergencias en los núcleos urbanos rurales.
Desde el momento en el que fueron proporcionados en las instalaciones de IFEZA, los Ayuntamientos tenían la obligación de instalarlos en un plazo máximo de 15 días hábiles, tal y como consta en los documentos de entrega firmados por cada representante del consistorio que recogía los armarios.
El sector ganadero de Vidriales pide que se garantice la alimentación para el ganado
El director del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, Rafael Sáez, ha mantenido hoy una reunión en Santibáñez de Vidriales con responsables municipales de diferentes localidades para conocer los daños causados por los incendios al sector agroganadero y explicar las líneas de apoyo acordadas por la Junta de Castilla y León.
Los responsables municipales han trasladado las principales incidencias y las prioridades para la recuperación de la actividad, tanto en lo relativo a la reparación de daños como al impulso de la producción en el medio plazo. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha diseñado, en colaboración con las Organizaciones Profesionales Agrarias, un paquete de medidas específicas para atender a los agricultores y ganaderos perjudicados.
Nuevas ayudas
Entre las nuevas ayudas aprobadas este jueves por el Consejo de Gobierno de Castilla y León por los incendios forestales de este mes aparece una partida de medio millón de euros para que los ayuntamientos contraten a trabajadores para restauración de las zonas quemadas y otra de 252.000 euros para las viviendas calcinadas en Cubo de Benavente.
Son dos de las medidas más destacadas pero no las únicas. Tienes toda la información aquí.
Buenas noticias
Llegan buenas noticias desde Sanabria. El incendio forestal de Porto continúa su evolución positiva en la decimoquinta jornada de trabajos de extinción del que hoy en día es el fuego que más preocupa en la provincia de Zamora. La bajada de temperaturas y humedad relativa nocturna ha contribuido a esa evolución positiva junto a la bajada también unos grados de las temperaturas diurnas en la jornada del miércoles.
- La provincia de Zamora registra dos terremotos durante la tarde del miércoles
- DIRECTO | Valoran la vuelta a casa de tres pueblos evacuados en la Alta Sanabria, pero sigue el riesgo en Porto
- Los efectos del huracán en la provincia de Zamora: fuertes rachas de viento de más de 100 kilómetros por hora
- El restaurante de Zamora con una estrella Michelin que busca trabajadores
- ¿Guarra qué?': Los cinco pueblos de Zamora señalados por tener el nombre más raro de España
- Los ocho pueblos más bonitos para visitar en Zamora durante tus vacaciones de Navidad
- Un vecino chino que reside en Palencia es pillado en Zamora transportando alburnos vivos
- El mapa de la Zamora rural con los nombres de pueblos más extraños