Cynthia Antolino, nueva jefa del servicio de Hacienda de la Junta en Zamora

Sustituye a Mónica Valencia, trasladada a Valladolid

Cynthia Antolino, con Fernando Prada / Cedida

Carlos Gil Andrés

El delegado territorial en Zamora, Fernando Prada, ha recibido a la nueva jefa del Servicio Territorial de Hacienda, Cynthia Antolino, que tomó posesión esta semana como responsable de dicho departamento en sustitución de Mónica Valenciano trasladada a la Consejería de Economía y Hacienda en Valladolid.

Cynthia Antolino, graduada en Derecho y Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Valladolid, pertenece al Cuerpo Superior de la Administración Económico-Financiera de la Junta de Castilla y León.

