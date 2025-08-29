Cynthia Antolino, nueva jefa del servicio de Hacienda de la Junta en Zamora
Sustituye a Mónica Valencia, trasladada a Valladolid
El delegado territorial en Zamora, Fernando Prada, ha recibido a la nueva jefa del Servicio Territorial de Hacienda, Cynthia Antolino, que tomó posesión esta semana como responsable de dicho departamento en sustitución de Mónica Valenciano trasladada a la Consejería de Economía y Hacienda en Valladolid.
Cynthia Antolino, graduada en Derecho y Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Valladolid, pertenece al Cuerpo Superior de la Administración Económico-Financiera de la Junta de Castilla y León.
