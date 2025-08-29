CSIF, Ampacyl y CCOO reclaman un "cambio radical" en el operativo

Los sindicatos CSIF, Ampacyl y CCOO han pedido conjuntamente un "cambio radical" del operativo, para que sea público y se invierta en la prevención.

Las tres organizaciones sindicales han ofrecido una rueda de prensa conjunta en la que Sara Mateos, de CSIF, ha asegurado que el Gobierno autonómico les ha abandonado a su suerte y los trabajadores del operativo se están "jugando la vida sin medios, con unas jornadas de trabajo interminables y con sueldos precarios".

Por su parte, el representante de la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla y León (Apamcyl), Esaú Escolar, ha pedido abordar el problema de los incendios forestales "desde el conjunto de la sociedad" y el responsable en Zamora y autonómico de Medio Ambiente de CCOO, José Ramón Jiménez, ha sostenido que la Junta ha "abandonado" un operativo de extinción que ha calificado de "decimonónico" y que no sirve "para nada", porque colapsó "el primer día" y los trabajadores están en condiciones "lamentables".

Suscríbete para seguir leyendo