Un comentario en redes reabre el debate sobre las glorietas de Zamora

La reflexión de una zamorana en redes sociales sobre las obras de humanización en Zamora ha activado uno de los debates más interesantes en los últimos tiempos sobre la estética de la ciudad. Esta usuaria de Facebook atraviesa la ciudad a diario, desde Morales del Vino al polígono de la Hiniesta, pasando por todas las nuevas glorietas que se han construido en la avenida de Cardenal Cisneros, y ha propuesto instalar figuras u otros elementos ornamentales para decorar estos nuevos espacios en la ciudad.

Esta mujer propone utilizar esculturas de Baltasar Lobo ("seguro que el Ayuntamiento tiene alguna") y hasta promover un concurso para artistas zamoranos emergentes. "Qué bonitas estarían", reflexiona, antes de mencionar ejemplos como la escultura del Toro Enmaromado en Benavente o una figura de una silla en una glorieta de Valladolid. "¿Qué os parece la idea?", pregunta en un grupo de Facebook.

"Me encanta la idea. Por fin alguien dando ideas y no protestando", ha respondido una mujer en el apartado de comentarios. Acto seguido, decenas de usuarios han compartido sus propuestas para estos espacios públicos. "Considero que estaría muy muy bien si cada rotonda la dedicaran, de alguna manera muy visual y comprensiva, a un 'Valor Humano'", como el respeto, empatía, gratitud, compasión, perdón..., y tantos otros, comenta otra usuaria.

Algunas propuestas apuestan por temas más zamoranos, como dedicar estatuas a Doña Urraca o Bellido Dolfos: "Quedaría más acorde con la ciudad que queremos vender", argumentan. También, homenajes a los pueblos y a la cultura y tradición de la provincia, como el barro de Pereruela o el Zangarrón de Sanzoles. "Tenemos mil cosas", asegura otra usuaria. Mientras, los hay que se conforman con que estén mantenidas, refiriéndose al estado actual del césped de la glorieta del Centro Comercial Valderaduey.

Sin embargo, a pesar de la recepción general positiva de la propuesta, hay un grupo de usuarios de Facebook a los que les basta con que la circulación por las mismas sea cívica y segura: "¿Y eso no puede llevar a desviar la vista de donde realmente interesa?", cuestiona una mujer. "Algunas son demasiado pequeñas. Están mejor sin nada por si acaso alguien se la salta", explica otra.

"Más vale que aprendamos a utilizarlas correctamente. Hay que andar con mil ojos si no quieres tener un percance", asegura un usuario. "Están aprendiendo a usarlas. Dales tiempo. Yo de momento me conformo con que aprendan a usar los intermitentes, pero sí, buena idea", concluye otra.