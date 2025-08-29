Las carreteras de Zamora esperan 49.000 desplazamientos durante la Operación Retorno

La Operación Retorno tras las vacaciones de verano dejará 49.000 desplazamientos por las carreteras de Zamora desde este viernes 29 de agosto a las 15.00 horas hasta las 00.00 horas del domingo 31 de agosto. Aunque la mayoría serán de vuelta a casa, también hay quien empieza en septiembre su temporada de asueto. En Castilla y León se esperan 658.000 desplazamientos y en el conjunto de España la cifra superará los 5 millones.

Desplazamientos Operación Retorno / Subdelegación del Gobierno

La Dirección General de Tráfico intensifica durante estos días las medidas de vigilancia y seguridad con controles de velocidad por radar fijo y móvil, drones, cámaras de vigilancia y motos camufladas. En las zonas más conflictivas se van a instalar carriles reversibles y, para facilitar la circulación, se han restringido las obras, la celebración de eventos deportivos que afecten a las carreteras, además del acceso en ciertos tramos y horarios a camiones de mercancías.

El subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, ha detallado que la mayor intensidad de tráfico se registrará en las autovías que recorren la provincia: A-6, A-11, A-52, A-62 y A-66. En cuanto a los horarios en los que se espera más movimiento en las carreteras, ha detallado que serán de 15.00 a 23.00 horas este viernes 29 de agosto, de 9.00 a 23.00 horas el sábado 30 de agosto y de 7.00 a 00.00 hors del domingo 31 de agosto.

Blanco también ha llamado la atención sobre un punto conflictivo en la provincia: "Por tráfico intenso, se pide mucha precaución en la A-6 a la altura de Castrogonzalo, entre los kilómetros 257 y 255 en sentido decreciente".

Además, el subdelegado ha informado de que entre el 1 y el 28 de agosto se han registrado en las carreteras de la provincia 14 accidentes, 2 fallecidos, ningún herido grave y 30 heridos leves. La fauna, pr su parte, ha provocado 124 accidentes. "Hay que hacer todo lo posible para que no aumenten estos números, por eso instamos a extremar las precauciones", ha añadido.

En el mismo periodo del año pasado tuvieron lugar 17 accidentes, 4 fallecido, 3 heridos graves y 20 heridos leves, mientras que fauna estuvo detrás de 131 sucesos.