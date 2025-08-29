La Biblioteca Pública acoge el regreso a la ciudad de La Chana Teatro

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Biblioteca Pública de Zamora incrementa su actividad la próxima semana.

La primera propuesta corresponde a un taller de escritura creativa que tendrá lugar del 1 al 5 de septiembre, de 18.00 a 20.00 horas, a cargo de la docente con experiencia en la materia Carmen Plano y dirigida a mayores de 16 años.

La autora, María del Carmen García Aparicio presentará el 4 de septiembre a las 19.00 horas el libro "Viajes innecesarios", un poemario que combina poesía de carácter existencial, reflexivo, romántico y personal a través de poemas que exploran el paso del tiempo, el amor, la distancia, el miedo y la identidad. Cada poema está lleno de una atmósfera única, con metáforas que evocan escenarios melancólicos e ideas de renacer, según explican en la web de la biblioteca.

El centro acoge dos actividades el viernes día 5 de septiembre. En la sala de exposiciones abrirá sus puertas la muestra "Maravillas en las sombras. Un viaje de magia y humanidad" de Mattia Bidoli, quien invita al espectador a emprender un viaje visual por algunas de las regiones más remotas y heridas por el conflicto.

Además, dentro del ciclo Biblioescena a las 19.00 horas, el público tendrá la oportunidad de ver "En el llano" de La Chana Teatro, un espectáculo basado en el universo literario de Juan Rulfo planteado para el público familiar.

