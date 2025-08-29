Los alojamientos rurales, únicos que mantienen el tipo en el aciago verano turístico de Zamora

Ya lo apuntaron los datos de viajeros y pernoctaciones en hoteles, conocidos hace unos días y lo confirman ahora las cifras de apartamentos turísticos y turismo rural. El turismo veraniego de julio ha sido mucho menor que el del año pasado, con excepción de los alojamientos rurales que no crecen, pero mantienen el tipo, porque tampoco caen.

Hace unos días el Instituto Nacional de Estadística publicaba la encuesta de ocupación hotelera que deparaban 23.769 viajeros el pasado julio en la provincia, frente a los 24.677 de un año antes.

Pues bien, los datos de personas alojadas en apartamentos turísticos son sencillamente desastrosos, 1.749 personas frente a las 3.184 de un año antes, es decir, prácticamente la mitad.

En cuanto al turismo rural, arroja las mismas cifras en julio de los dos años, 8.380 personas. Incluso en pernoctaciones los datos de este julio son mejores que el de hace un año, con 17.453 noches frente a las 17.110. Sin embargo, los datos comparativos de todo el año son menos alentadores, ya que los 29.269 viajeros de julio son 6.800 menos y las 59.210 pernoctaciones son diez mil menos que las de los siete primeros meses de 2024.

En cuanto a los alojamientos turísticos tampoco van mejor las cosas si se tiene en cuenta la evolución en lo que va de año. Así, entre enero y julio fueron 9.421 personas las que utilizaron este tipo de establecimientos, casi un millar menos que un año antes, y se quedaron a dormir 18.324 noches, que con prácticamente tres mil menos.

Los datos no hacen, sino subrayar la pobre tendencia turística apuntada ya con los datos de hoteles (que incluyen hostales, pensiones y establecimientos similares), con 115.727 viajeros entre enero y julio, que son casi diez mil menos que el año anterior, y 193.549 pernoctaciones, quince mil menos.

Castilla y León

Castilla y León consolidó el pasado mes de julio el liderato nacional en el ránking de personas que optaron por el turismo rural en España, al registrar 92.224 viajeros, superando a las Islas Baleares, que se sitúan en el segundo lugar con 77.439, según la encuesta de ocupación en alojamientos turísticos extrahoteleros, publicada hoy el Instituto Nacional de Estadística y recogida por Ical.

Esa cifra supone un incremento del 0,66% en la tasa interanual, por debajo del 4,9% de subida registrado en el conjunto de España, donde el volumen de viajeros alcanzó los 589.861. De los visitantes que llegaron a Castilla y León, 80.014 eran residentes en España y el resto (12.210), arribaron procedentes del extranjero.

En cuanto a las pernoctaciones, Castilla y León anotó 217.289 a lo largo de julio, tercera en la clasificación nacional, solo por debajo de los registros de Baleares (250.115) y de Andalucía (228.564), y un 6,1% por debajo de las pernoctaciones del pasado año (231.563), mientras que en el conjunto del país experimentó una subida del 5,5 %, hasta rebasar él 1,83 millones de pernoctaciones. El 88,8 por ciento de las noches contabilizadas en la comunidad fueron protagonizadas por turistas españoles (192.989), y el resto (24.300), por extranjeros.

En Castilla y León, la estancia media en alojamientos de turismo rural fue de 2,36 días, por debajo de los 3,11 registrados en el conjunto de España, y a lo largo del mes de julio permanecieron abiertos 3.321 establecimientos (por debajo de los 3.578 que operaban doce meses antes) que ofertaban un total de 30.521 plazas (por debajo de las 33.706 de 2024), y empleaban a 4.904 personas (frente a las 5.257 del año precedente).

Provincias

Por provincias, el número de viajeros aumentó en julio en Salamanca (10.328), un 18,4%; en Segovia (10.161), un 14,4%; en Palencia (6.984), un 12,3%; en Ávila (15.948), un 12,1%; y en Valladolid (4.485), un 8,2%. Por el contrario, descendieron las visitas en Soria (6.956), un 18,9%; en León (14.288), un 12,2%, y en Burgos (14.694), un 9,2 por ciento. En Zamora (8.380), permanecieron estables.