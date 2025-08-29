sucesos en Zamora
Fallecido uno de los dos motoristas implicados en la colisión con una ambulancia a la salida de Zamora a Moraleja
Una mujer de 53 años ha resultado herida de diversa consideración y ha sido trasladada al Hospital Virgen de la Concha
El accidente por alcance ha tenido lugar sobre las 12.10 horas en la salida de la capital en la rotonda elevada hacia la localidad del Vino
Fallecido uno de los dos motoristas implicados en el accidente con una ambulancia, ocurrido hacia las 12.10 horas en la rotonda elevada situada a la entrada de la carretera de Moraleja del Vino, junto a la gasolinera próxima al barrio de Pinilla, Mora Oil, confirman fuentes consultadas. La víctima mortal tiene 55 años, mientras que una mujer herida grave, de 53 años, ha sido evacuada al servicio de urgencias del Hospital Virgen de la Concha.
El siniestro se ha producido por una colisión por alcance entre la ambulancia y las dos motocicletas, a la altura del kilómetro 169 de la carretera CL-605. En estos momentos, los servicios medicalizados de emergencias 1 1 2 y la Guardia Civil atienden a las víctimas en el lugar del suceso, sin que se sepa el alcance de las lesiones sufridas por el otro motorista y por el conductor de la ambulancia. Los vehículos que van hacia Moraleja están siendo desviados por la autovía.
La hipótesi que se baraja es que la víctima mortal y la mujer lesionada salían de A-66 en dirección a Zamora e iban a entrar a repostar en la gasolinera de bajo coste cuando se percataron de la presencia de ambulancia en la vía, que no habría podido esquivar a las motocicletas. La Guardia Civil ha cortado el tráfico en la zona en la que se ha producido el siniestro y regula la circulación en estos momentos hasta que se evacuen a las víctimas y se retiren los vehículos siniestrados. Los agentes están tomando medidas y estudiando la zona para investigar en qué circunstancias tuvo lugar el accidente y levantar el acta pertinente.
Una patrulla y atestados de la Policía Municipal acudieron a la zona, que linda con el municipio de la capital, para apoyar a la Gaurdia Civil que tiene la competencia en el punto en el que ocurrió el siniestro.
- El detalle zamorano que es 'oro puro': se busca a la persona anónima que lo ha hecho
- Nueva cita de la orquesta La Misión con los zamoranos esta semana
- Herido grave un niño de 13 años tras una caída en la antigua prisión de Zamora
- El autobús Zamora-Puebla y otras 50 rutas, gratis desde el lunes
- Así fueron las vacaciones de Felipe VI en Sanabria cuando tenía 10 años
- Horror en Abejera, segundo acto: el fuego marca el destino de este pueblo zamorano
- El Ayuntamiento gana en Los Bloques 3.185 metros cuadrados de uso público
- Un nuevo kiosco en la plaza de Santa Lucía da servicio a La Horta