Las Siete Palabras inaugurará su propio local la próxima Cuaresma

La Hermandad Penitencial de las Siete Palabras contará con su propio local en Cuaresma, tras haber autorizado los hermanos “por unanimidad” su compra en la asamblea general extraordinaria desarrollada el miércoles por la noche en el salón de actos de la Ciudad Deportiva

El espacio se encuentra en la esquina de la calle de Puerta Nueva con Buscarruidos, a tal solo 160 metros de la iglesia de Santa María de la Horta y cuenta con 94 metros cuadrados donde “podremos guardar los enseres, llevar a cabo reuniones y celebraciones de junta” indican desde la hermandad.

El local conlleva una inversión de 55.000 euros a lo que se une una adecuación lo que supondrá un desembolso para la hermandad de 70.00 euros.

Aspecto del salón de actos de la Ciudad Deportiva durante la asamblea. / Emma V. Díaz / LZA

Sin embargo, la transacción no obligará a Las Siete Palabras a solicitar un crédito porque “la hermandad llevaba 10 años ahorrando” con esta finalidad.

La directiva de la hermandad, que mostró un vídeo con los detalles del proyecto a los hermanos antes de realizar la votación, pretende que el recinto esté disponible para su uso la Cuaresma del próximo año.

“Queremos tramitar todo ya lo más rápido posible lo que nos queda de documentación para en septiembre empezar a trabajar para poderlo inaugurar en la cuaresma del 2026” señalan.

