Reordenación del tráfico durante los partidos en el Ruta de la Plata

La reordenación del acceso al estadio de fútbol Ruta de la Plata durante los partidos se pondrá en marcha de inmediato para mejorar y garantizar la seguridad vial y de las personas, de acuerdo con las recomedaciones de la Policía Municipal para lo que el Ayuntamiento de Zamora limitará el aparcamiento en el vial al estadio desde al carretera de Salamanca. Además, la circulación será de un solo sentido de entrada al inicio de los encuentros deportivos y únicamente de salida cuando finalicen.

La institución local tampoco permitirá el estacionamiento irregular de vehículos en el vial que conecta la carretera de Salamanca, desde el cementerio de San Atilano, con el aparcamiento del Ruta de la Plata durante la celebración de los partidos del Zamora C.F., de este modo se pesigue una circulación más fluida y segura en las jornadas en las que se desarrollen los partidos de fútbol, por o que la circulación del vial queda restringuida, de modo que se permite el acceso en hacia el recinto deportivo solo antes del inicio de los encuentros. Cuando concluyan los encuentros, quedará habilitado exclusivamente en sentido de salida, como se ha explicado.