¿Quieres trabajar en Zamora? Así describen los zamoranos las oportunidades de empleo

"¿En Zamora hay bastante trabajo? Soy de Barcelona y me gustaría mudarme a Zamora, pero la verdad no sé si hay mucho empleo. Gracias". Este es el mensaje que ha publicado una miembro de un grupo zamorano de la red social Facebook que está planteándose cambiar de aires para tener una mayor calidad de vida en una ciudad pequeña.

La publicación ha recibido una oleada de comentarios de zamoranos analizando el mercado laboral en Zamora y compartiendo consejos para que, si decide mudarse, pueda encontrar trabajo lo antes posible. "Yo creo que para el que quiera trabajar sí hay, pero no vengas a lo loco sin contrato, que los alquileres también están por las nubes", ha escrito una mujer.

En general, los zamoranos aseguran que los trabajos más demandados son en residencias de tercera edad, hostelería, como camarero de pisos o empresas de limpieza, pero que "no es habitual", encontrar trabajo estable y es normal encadenar trabajos temporales, de obras o servicio o fijo-discontinuo. "Si quieres un trabajo en concreto seguramente no es tu sitio", aporta una mujer.

"Si trabajas en residencias o eres funcionario encontrarás trabajo. Zamora no es Barcelona", ha respondido un usuario. Otra zamorana comenta: "Zamora es muy bonita, pero mejor ten un trabajo que puedas hacer a distancia". "Trabajo hay para el que quiera trabajar, pero hay que moverse, en el sofá no encuentras", detalla otra usuaria de esta red social.

Un hombre señala que "hay asesorías, corredurías de seguros y gestorías para dar, tomar y regalar. Suelen buscar gente, ahora, es cuestión de tener suerte, encontrar la oportunidad y ser contratada. No obstante, hay oficinas de más cosas". También apunta que si se posee el título de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería, se puede encontrar trabajo en residencias "bastante fácil. Si no, como gerocultora". "En Zamora estamos encantados de recibir nuevos habitantes y que vengan a prosperar personal y laboralmente a nuestra tierra", añade.