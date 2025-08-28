El PSOE de Zamora exige la dimisión de Mañueco por la gestión de los incendios de la provincia

La Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Zamora exige la "dimisión inmediata" del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, por la que ha calificado de "nefasta" gestión de los incendios forestales que han arrasado miles de hectáreas en la provincia a lo largo de este mes.

Los socialistas zamoranos denuncian que, tres años después de los trágicos incendios de 2022 en la Sierra de la Culebra, la Junta "sigue sin aprender de los errores, con un operativo de prevención y extinción que no es permanente, sino precario y mal planificado" y que no ha sido capaz de evitar una "nueva catástrofe medioambiental, económica y social".

Al respecto, ha recordado que Fernández Mañueco prometió destinar 40 millones de euros para la recuperación y prevención en la Sierra de la Culebra, una partida que él mismo calificó como "esencial". Tres años después solo han llegado 250.000 euros de esas ayudas comprometidas, ha sostenido el PSOE, que también ha hecho alusión a las declaraciones de 2018 del consejero de Medio Ambiente, cuando calificó de "absurdo y un despilfarro" mantener el operativo de incendios todo el año.

"Mañueco ha abandonado a Zamora", ha señalado la Ejecutiva Provincial socialista, que ha subrayado que los incendios han vuelto a poner en evidencia la "falta de recursos humanos y materiales, la nula prevención durante el invierno y la improvisación constante" del Gobierno autonómico. A ello se suman las consecuencias económicas para sectores como el turismo rural, la ganadería y la agricultura, así como los daños irreparables en el patrimonio natural y cultural de la provincia.

Los socialistas zamoranos han advertido que la provincia no puede seguir siendo "víctima de una política que desprecia sistemáticamente al medio rural" y que convierte cada verano a Castilla y León en un "territorio desprotegido" frente al fuego.

El secretario general del PSOE de Zamora, Antidio Fagúndez, ha denunciado que Fernández Mañueco prometió "millones que nunca llegaron" y "abandonó la prevención" de incendios, lo que ha atribuido a que el PP no cree en un modelo público de prevención y extinción de incendios y "el resultado es que hoy tenemos media provincia calcinada".