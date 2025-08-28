Pierde 2.484 euros al pagar una máquina de zumos que no llegó

Una hotelero de la capital buscó en Internet una máquina de zumos industrial para su establecimiento a buen precio, cuando creyó haberlo logrado en realidad estaba siendo víctima de una estafa que le costó 2.484 euros, la cantidad que le pidieron para enviarle la expendedora profesional que nunca llegó a Zamora.

La página web le facilitó el número de cuenta bancaria en la que tenía que hacer el pago de la máquina mediante una transferencia que efectuó el 24 de enero de 2023. Pero el dinero fue a parar a otra cuenta, la de un condenado por sentencia firme por otro delito de estafa dos meses antes de que diera este otro golpe al zamorano.

El acusado, de iniciales R.M.O., recibió el dinero y se lo gastó, de acuerdo con la acusación de la Fiscalía de Zamora, sin volver a dar señales de vida cuando el perjudicado le llamó por teléfono, tampoco respondió al correo electrónico que le envío el hostelero al comprobar que la máquina que ya había pagado no llegaba a su establecimiento hotelero. Las pruebas obtenidas por los investigadores apuntan a que el estafador fue R.M.O. como titular de la cuenta a la que el empresario zamorano giró la transferencia de los 2.484 euros.

Fiscalía pide un año de cárcel

Esos indicios han llevado a la Fiscalía a exigir un año de cárcel para el único imputado, además solicitar que indemnice al denunciante en la cantidad por la que simuló cerrar la operación de compra venta como parte del engaño que estaba llevando a cabo para lucrarse con el dinero del hostelero. El Ministerio Público pide, asimismo, que se abra pieza civil para asegurar la indemnización y se establezca una fianza de 2.500 euros.

Suscríbete para seguir leyendo