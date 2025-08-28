Nuevos puntos de distribución
La Opinión - El Correo de Zamora ya está a la venta en Supermercados Cancelo
Cuentan con tres tiendas en la ciudad
Redacción
Supermercados Cancelo y LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA han llegado a un acuerdo para que el periódico de todos los zamoranos esté presente en las tres tiendas repartidas por la ciudad. Se trata de los establecimientos situados en la calle San Pablo 8, plaza de los Ciento 4 y calle Bolón 7. De esta manera, además de la exclusiva gama de productos tanto cotidianos como gourmet que se pueden encontrar en ellos todos los días del año, ahora también se podrá adquirir el diario. El propietario de los supermercados, Alberto Cancelo, y el director comercial de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, Antonio Vega, han sido los responsables de cerrar el acuerdo.
