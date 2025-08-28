El nuevo mural que tiene a los zamoranos opinando sin parar: "A ver lo que tardan en..."

En las últimas horas, el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, anunciaba la finalización del último mural pintado en la ciudad, dedicado a Federico García Lorca. En la obra, del autor Carlos Adeva, aparece el rostro del poeta granadino y un fragmento de su obra 'Impresiones y paisajes', dedicado al río Duero y a la ciudad de Zamora.

La intervención artística ha tenido lugar en el mirador del Troncoso, una vez se hubo arreglado la estructura semicircular para destacar este emplazamiento privilegiado frente al río. El mural combina tonos ocres y motivos alegóricos al poema de Lorca, "integrándose en el entorno monumental y paisajístico del casco histórico", ha escrito el alcalde en sus perfiles en redes sociales.

Como se trata de un perfil abierto al público, decenas de zamoranos han comentado sus impresiones sobre la obra. La mayoría está muy a favor y le parece "una idea maravillosa. El mirador ha quedado espectacular. Da gusto pasear por Zamora y presumir de ella", ha respondido una mujer. Otro usuario añade que gracias a esta obra "Zamora es más universal".

En cambio, muchos zamoranos han mostrado su preocupación por que el mural pueda ser vandalizado. "A ver lo que tardan en j******, que a ese mirador va mucha gentuza a estropearlo", lamenta un hombre. Sin embargo, otros creen que los murales suelen respetarlos: "Si son grafiteros legales, los respetan. Si son críos de 15 años ya...", explica otro usuario.

Por último, otra persona registrada en la red social Facebook ha asegurado que el mural "es una pintada ilegal, puesto que patrimonio te dice que no puedes pintar ninguna persona en un entorno románico, y los colores del paisaje o elementos representados tendrán que ser de un color tierra. Esto no lo digo yo, lo dice la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento se lo pasa por el arco del triunfo", ha escrito.

Y a tí, ¿qué te parece este mural sobre Federico García Lorca y sus versos dedicados a Zamora? ¿Qué te parecen el resto de murales repartidos por la ciudad?