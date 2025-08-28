Nuevas ayudas por los incendios de Zamora: medio millón para contratar trabajadores y 252.000 euros para las casas quemadas en Cubo de Benavente

Entre las nuevas ayudas aprobadas este jueves por el Consejo de Gobierno de Castilla y León por los incendios forestales de este mes aparece una partida de medio millón de euros para que los ayuntamientos contraten a trabajadores para restauración de las zonas quemadas y otra de 252.000 euros para las viviendas calcinadas en Cubo de Benavente.

Son dos de las medidas más destacadas pero no las únicas.

De hecho, de las 45 medidas con el objetivo de atender a las personas, recuperar la normalidad en los municipios afectados y poner en marcha actuaciones de reconstrucción que incluyan a familias, empresas y el conjunto de la sociedad, al menos 24 de estas actuaciones se encuentran ya ejecutadas o en ejecución, dando cumplimiento al compromiso de actuar con agilidad para que las ayudas lleguen con la máxima rapidez, según ha resaltado el Gobierno autonómico.

Entre esas medidas figuran las ayudas de 5.500 euros destinadas a autónomos y pymes que cuya actividad se haya visto interrumpida por los incendios forestales y que se encuentren ubicados en los municipios evacuados por el fuego, que ya ha publicado la Consejería de Economía y Hacienda. Esta medida, de carácter no reembolsable y concesión inmediata, busca reforzar la liquidez de los negocios afectados y evitar el cierre de empresas. Hasta el momento se han informado favorablemente 14 peticiones, siete de ellas en la provincia de Zamora, por valor de 77.000 euros entre las catorce solicitudes, autorizados en el Consejo de Gobierno de este jueves.

Los 500.000 euros para Zamora para recuperar zonas de incendios se enmarcan en un paquete de subvenciones global de 2.374.054 euros en el conjunto de la Comunidad, aprobado este jueves en Consejo de Gobierno autonómico y destinado a financiar la contratación de al menos 210 desempleados en los 107 ayuntamientos afectados con el fin de que puedan llevar a cabo labores de recuperación y regeneración. También se han contratado obras y servicios para el desescombro y consolidación de viviendas en las provincias de León, Palencia, Salamanca y Zamora, por un importe total superior a los 2,7 millones de euros entre las cuatro provincias, entre otras medidas.