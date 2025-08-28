El joven conflictivo de Carbajales incumple la orden de alejamiento de 50 metros

El joven conflictivo de Carbajales de Alba, Lino J.R., mantiene su residencia en el pueblo a pesar de tener vigente una orden de alejamiento de un vecino, al que no puede aproximarse a menos de 50 metros lo que incumple al vivir a menos de esa distancia, así como de propiedades del denunciante. La misma circunstancia se da respecto del bar del municipio, lo que impide al hombre socializar ante el temor a encontrarse con este joven drogodependiente con episodios violentos cuando no consume.

Además de tenerle amenazado le ha causado daños a uno de los locales que este vecino tiene en Carbajales y que, ante esta situación de indefensión, "estoy planteándome dejar de vivir en el pueblo porque así no puedo seguir y nadie me hace caso".

Ayer mismo, volvía a la Guardia Civil a denunciar nuevos daños en ese local que fue tienda hace años en su día. La puerta del contador del agua y una bajante de aguas pluviales "están rotas". Sospecha que el autor ha vuelto a ser Lino por los antecedentes y porque le tiene amenazado con destrozarle el coche y prenderle fuego.

"El que no puede estar en el pueblo soy yo"

Este hombre denuncia, asimismo, el quebrantamiento de la medida de protección que la jueza decretó para que el joven no pueda residir ni pasearse a menos de 50 metros del denunciante. "El joven continúa viviendo en casa de su padre y, al final, el que no puede andar por el pueblo soy yo, en lugar de él que sale cuando quiere y nadie dice nada porque todo el mundo le tiene miedo". Lino R.J. ya fue condenado por el Juzgado de lo Penal por robo en viviendas habitadas, de uniformes a un policía nacional jubilado y por amenazas y daños en mobiliario público del Ayuntamiento, como los contenedores.

Suscríbete para seguir leyendo