La II Jornada de Recreación Histórica Suevo - Visigodas vuelve a Zamora, pero esta vez a las Aceñas de Cabañales

La II Jornada de Recreación Histórica Suevo - Visigodas vuelve a Zamora, pero esta vez en las Aceñas de Cabañales. La nueva edición de estas jornadas se realizará el 30 de agosto de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas. El evento reunirá a un amplio número de recreadores y especialistas que, mediante diferentes actividades didácticas, divulgativas y educativas, transmitirán al público el conocimiento sobre la historia de la Península Ibérica entre los siglos IV y VIII, una época que, según María Eugenia, concejala Cultura, "no se habla mucho en los colegios cuando estudiamos historia".

Todas las actividades que se llevarán a cabo tienen un carácter gratuito, siendo aptas para todo tipo de públicos. Además, se invita a los asistentes a ir caracterizados. El evento estará formado por cinco grupos de recreación histórica: Gens Baetica (Málaga), Cohors Prima Celtiberorum (Cantabria), Brunneis Iumentis (Barcelona), Ab Urbe Condita (Madrid) y Divulgación Tanit (Extremadura).

Enrique Paniagua, organizador de las jornadas, explica que el objetivo de las mismas reside en la "intención de recuperar patrimonio, recuperar nuestra historia, nuestros orígenes y conocer un poco más de esa época; de cómo era este territorio, cómo vivían sus gentes...". Por ello se llevarán a cabo actividades relacionadas con el Priscilianismo, la artillería romana, la gastronomía, los juegos, el culto doméstico, las vestimentas, la cacería o la milicia del momento.

Además, se realizarán otras actividades relacionadas con el mundo textil y las necrópolis en la Antigüedad Tardía.

La arqueología en la provincia de Zamora tendrá un papel destacado en este evento mediante la presentación del yacimiento de El Castillón, a través de diferentes paneles informativos y actividades asociadas a este importante yacimiento zamorano.