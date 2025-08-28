Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hogwarts regresa a Zamora

Los Multicines celebran el 20 aniversario de Harry Potter y el cáliz de fuego

Cartel Multicines Zamora Harry Potter / Instagram

Edurne Alonso

¿Eres un amante de Harry Potter? Pues estás de enhorabuena porque vas a poder volver a ver la película de "El cáliz de fuego" en pantalla grande. Una oportunidad que no puedes perderte.

Será este domingo 31 de agosto en un único pase, a las 19.45 horas, cuando Multicines Zamora proyecte de nuevo la película para celebrar su 20 aniversario. Las entradas ya se pueden comprar online y también en taquilla.

Desde Multicines Zamora detallan que es una fecha especial porque no solo es el vigésimo aniversario de la cuarta entrega de Harry Potter, "también coincide que el 1 de septiembre es la celebración mundial del Back to Hogwarts Day, fecha icónica en la que todos los alumnos regresan al colegio de magia".

"La cuarta parte de la serie del niño mago comienza con la Copa Internacional de Quidditch. Cuenta también el inicio de la atracción por Cho Chang y otro año de magia, en el que una gran sorpresa obligará a Harry a enfrentarse a muchos desafíos temibles. También habrá un torneo de magia para tres escuelas, y el temido regreso de Aquel-que-no-debe-ser-nombrado", recuerdan.

