La escuela gratuita de cero a tres años se financia en Zamora con 2,7 millones

La gratuidad de matrícula para el primer ciclo de Infantil que cursan los escolares más precoces, de cero a tres, años, tiene un coste para la Junta de Castilla y León de 2,7 millones de euros en los centros con convenios y en las guarderías municipales de la provincia de Zamora en las que se ofrece ese servicio, al margen de los colegios y centros públicos que también ofrecen plazas de cero a tres años.

De esa cuantía, un total de 1.720.693 euros es para financiar doce guarderías municipales y 1.058.888 euros para doce guarderías privadas con convenio para impartir la enseñanza gratuita en ese rango de edad. El Consejo de Gobierno de la Junta aprobó este jueves esas dos partidas y con ello ha querido reafirmar su "compromiso de ofrecer enseñanza sin coste para las familias de la comunidad desde el nacimiento de sus hijos hasta los 16 años", ha subrayado.

El pasado curso escolar, en el conjunto 21.650 niños y niñas de esta iniciativa y en el periodo lectivo que comienza en septiembre se estima que lo hagan más de 22.000. Para garantizar la prestación de este servicio y la libre elección de centro para todas las familias, la Junta de Castilla y León ha establecido un sistema único de admisión en los 631 centros de la comunidad que ofrecen este servicio, tanto públicos como privados con convenio. De ellos, 194 son de titularidad autonómica.

Estos escolares dispondrán también de servicios complementarios que se presten en su centro, como el programa madrugadores o el servicio de comedor escolar, entre otros, con las mismas bonificaciones que el resto del alumnado. Esta medida supondrá para sus progenitores un ahorro de unos dos mil euros por hijo.

Aula pionera en prevención

También en materia educativa, pero en la etapa universitaria, el Consejo de Gobierno aprobó una ayuda de 100.000 euros a la Universidad de Salamanca para crear y equipar en la Escuela Politécnica Superior de Zamora un espacio pionero de prevención de riesgos laborales denominado "Aula de Prevención 4.0". El objetivo de esa aula es promover la innovación y la formación en prevención de riesgos laborales en el ámbito universitario y la ingeniería, en línea con las necesidades actuales de la industria.

La subvención autonómica a ese proyecto, promovida por la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, financia los gastos necesarios para la instalación, montaje y equipamiento de este espacio, que se utilizará para la docencia y la investigación en materia de prevención y que será de utilidad para el desarrollo de distintos proyectos tecnológicos.

Entre los proyectos que se desarrollarán en este espacio cabe destacar uno de "Evaluación de Riesgos 4.0" y un "Gemelo Digital del trabajador", utilizando sensores y algoritmos de inteligencia artificial para predecir comportamientos de riesgo y generar alertas preventivas personalizadas. Así se logrará una gestión proactiva de la seguridad con desarrollo de sistemas inteligentes de monitorización ambiental en tiempo real y control de partículas en suspensión, el desarrollo de un proyecto de "Ergonomía 4.0", la creación de EPIs inteligentes para la prevención del estrés térmico, el diseño de prototipos portables que detecten y mitiguen el golpe de calor en entornos laborales con alta exposición térmica o la creación de un ecosistema digital para la protección en trabajos a distinto nivel.

Fomento de contratación en Las Edades con 100.000 euros

La Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta subvenciona con 100.000 euros la contratación de desempleados por parte del Ayuntamiento de Zamora, con motivo de la celebración de la exposición de Las Edades del Hombre "Esperanza", que se celebra a partir del próximo mes de octubre. Con esta ayuda, aprobada en Consejo de Gobierno, la Junta de Castilla y León pretende apoyar la dinamización de la actividad económica y cultural al amparo de la muestra, así como colaborar con el Ayuntamiento a la hora de dar respuesta a las necesidades municipales generadas por la exposición, por el impacto positivo que la muestra tendrá en la hostelería, el comercio y el sector servicios de la capital zamorana, fortaleciendo el tejido empresarial local y la creación de empleo.

La FRAH acogerá un encuentro transfronterizo de innovación

La Fundación Rei Afonso Henriques de Zamora acogerá el último trimestre de este año un encuentro transfronterizo impulsado por la Junta, que ha destinado una partida de 34.000 euros a ello, bajo el título "Innovación, Territorio y Especialización Inteligente: Horizontes RIS3T en la Cooperación Transfronteriza". Con esa jornada se pretenden reforzar los lazos de cooperación entre Castilla y León y las regiones Norte y Centro de Portugal, generando nuevos proyectos de cara a los próximos años. El encuentro tratará de identificar y potenciar las fortalezas de Castilla y León y de Portugal para fomentar el crecimiento económico, la creación de empleo y la generación de riqueza a través de diferentes proyectos basados en las tecnologías de la información.

