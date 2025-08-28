En Directo
DIRECTO | El incendio de Porto sigue en nivel 2 con todos los vecinos de Sanabria ya en sus casas
El incendio de Porto ya habría quemado 16.000 hectáreas
Los reyes Felipe VI y Letizia, en Sanabria: "Los testimonios son sobrecogedores"
Preocupación por la reactivación del foco de La Baña, mientras que el de San Ciprián está casi extinguido
Los bomberos forestales niegan el saludo a Mañueco
Sigue con nosotros todas las novedades de los incendios declarados en la provincia de Zamora.
Crónica de la visita de los Reyes
La cercanía y la empatía fueron dos de las características que destacaron de Sus Majestades quienes acudieron ayer a San Martín de Castañeda para intentar verles de cerca y darles la mano. Ellos no negaron ningún saludo y se pararon especialmente a conversar con los más pequeños que junto a sus padres y abuelos se acercaron a las puertas del monasterio de la localidad.
Una percepción similar tuvieron integrantes del operativo de extinción que pudieron saludarles, como el bombero de Benavente Mario Luengo, que indicó que había visto a los reyes "muy humanos" y también "muy informados" sobre el incendio. "Eran muy conscientes de lo que había habido aquí", explicó.
Así fueron las vacaciones de Felipe VI en Sanabria cuando tenía 10 años
Sanabria no es una tierra desconocida para Felipe, aunque sea la primera vez que la pisa como rey de España, ya que la recorrió cuando era solo un niño.
En marzo de 1978 el entonces príncipe de Asturias pasó la mitad de sus vacaciones de Semana Santa en un campamento en el Lago de Sanabria y se alojó en el albergue de San Martín de Castañeda como un campista más, junto a otros 39 niños de su edad, de los cuales diez eran zamoranos y los otros 29 eran huérfanos, hijos de padres militares y guardias civiles fallecidos, llegados de diferentes puntos de España.
Más de 16.000 hectáreas quemadas
El incendio de Porto ya ha arrasado más de 16.000 hectáreas forestales a la espera de estabilizar la superficie afectada ante la inaccesibilidad del terreno.
Eso sí, el optimismo va ganando terreno. "Hoy empezamos a ser optimistas", reconocía Miguel García Rodríguez en calidad de director técnico de extinción del incendio forestal, si bien "no nos atrevemos a decirlo con rotundidad". La decimocuarta jornada llegaba como un soplo de aire fresco para los efectivos desplegados que han podido retomar los "ataques directos" tras varios días sin poder encarar el frente de las llamas.
Con todo, al cierre de esta edición ninguno de los tres ha podido perimetrarse aún con numerosas áreas humeantes, alguna zona caliente y, de manera puntual, activa.
Puedes leer la crónica de la jornada del incendio de Porto, aquí.
Reproducciones en La Baña
En La Baña, el incendio ha permanecido estable durante toda la jornada, aunque por la tarde se ha registrado alguna reproducción del fuego "con muchísima fuerza". "Tiene bastante perímetro con puntos calientes", explican.
"Gracias"
Algunas vecinas de San Ciprián de Sanabria se han acercado a los militares de la UME para agradecer su trabajo. Un total de 127 vecinos se quedaron pese a la orden de evacuación. Han agradecido, por ejemplo, que uno de los militares tocase la puerta de una residente para llevarle las medicinas.
El foco de San Ciprián, casi extinguido
Normalidad en San Ciprián de Sanabria, donde uno de los tres focos activos del incendio de Porto está ya prácticamente apagado. El operativo confía en estabilizarlo "en breve" tras una noche de trabajo efectivo.
Bomberos niegan el saludo a Mañueco
Frente a su ausencia en la visita de Pedro Sánchez a Molezuelas de la Carballeda, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha acompañado a los Reyes en su visita a Sanabria.
Allí, Felipe VI y Letizia Ortiz han saludado a los efectivos del operativo de extinción de incendios que se encontraban en esos momentos en el Puesto de Mando Avanzado (PMA). Uno a uno, los bomberos forestales han estrechado su mano con los monarcas. Sin embargo, los primeros de la fila le han negado el saludo a Mañueco.
Un rechazo inicial entendido por Mañueco, que ha provocado la decisión del presidente autonómico de Castilla y León de dar un paso atrás y no seguir tratando de saludar a los brigadistas que luchan contra los incendios en primera línea de fuego.
Puedes leer la noticia completa y ver el vídeo de la escena, aquí.
Quejas en Las Médulas
Los vecinos de la localidad de Las Médulas, en el municipio de Carucedo (León), han denunciado hoy con motivo de la visita de los Reyes y de Mañueco que su futuro es “muy negro” después del incendio que ha arrasado la zona tras quemar casas y negocios. Lamentan que las administraciones los tienen “abandonados”.
“Aquí solo vienen a que se les vea y a hacer la foto. No va a servir de nada. Nos sentimos abandonados por todos. No nos ha ayudado nadie. Si no es por nosotros arden los pueblos de Las Médulas y Orellán. Se les llena la boca con que es Patrimonio de la Humanidad y ha ardido todo, castaños milenarios, casas...", lamentan.
Los Reyes, en Las Médulas: "Hay mucho por hacer"
Tras su visita en Zamora, los Reyes de España, Felipe VI y doña Letizia, han visitado el paraje de Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad, entre gritos de "Vivan los Reyes" y "Mañueco dimisión". Los monarcas han podido comprobar, de primera mano, el estado en el que ha quedado el territorio después del incendio declarado en la localidad de Yeres (León) y que, posteriormente, se unió al de Llamas de Cabrera, lo que provocó una enorme destrucción, y que aún no está extinguido.
“Hay muchos lugares que se han salvado. Las Médulas tienen futuro”, ha expresado el rey Felipe. “Hay mucho por hacer, mucho trabajo por delante, mucho esfuerzo que deben hacer las instituciones y muchas personas a las que ayudar”.
Piden la suspensión de la caza
La Federación de Ecologistas en Acción de CyL ha exigido la suspensión de la media veda de "manera inmediata" y de "cualquier modalidad de caza" en todos los terrenos afectados por los incendios y "áreas limítrofes".
La entidad ecologista ha registrado en este sentido una petición a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta debido a las condiciones adversas que está sufriendo la comunidad y que tiene movilizado a una parte importante de sus efectivos de campo en las labores del operativo de incendios.
