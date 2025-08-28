DIRECTO | El incendio de Porto sigue en nivel 2 con todos los vecinos de Sanabria ya en sus casas

Crónica de la visita de los Reyes

La cercanía y la empatía fueron dos de las características que destacaron de Sus Majestades quienes acudieron ayer a San Martín de Castañeda para intentar verles de cerca y darles la mano. Ellos no negaron ningún saludo y se pararon especialmente a conversar con los más pequeños que junto a sus padres y abuelos se acercaron a las puertas del monasterio de la localidad.

Una percepción similar tuvieron integrantes del operativo de extinción que pudieron saludarles, como el bombero de Benavente Mario Luengo, que indicó que había visto a los reyes "muy humanos" y también "muy informados" sobre el incendio. "Eran muy conscientes de lo que había habido aquí", explicó.

