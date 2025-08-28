Diez poblaciones más podrán optar a las ayudas de la Junta

Un total de 51 localidades de Zamora podrán optar a las ayudas establecidas por la Junta de Castilla y León para paliar las consecuencias de los incendios, tras ampliarse este miércoles en diez los pueblos incluidos en el listado oficial de afectados, sobre todo localidades sanabresas que si bien no han sido desalojadas si sufren directamente los perjuicios del fuego en aspectos como su economía, caso de El Puente o Puebla de Sanabria.

Concretamente las localidades incluidas son Cubelo, El Puente, Galende, Ilanes, Pedrazales, Rabanillo, Puebla Sanabria, Escuredo, Trefacio y Villarino Sanabria.

Localidades oficialmente declaradas afectadas por los incendios forestales / J. N.

Entre las ayudas que se van incorporando, la Consejería de Economía, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial (Icecyl), anunció que aplicará el tope máximo de ayuda establecido para pymes por el mapa de ayudas regionales, cofinanciadas con fondos europeos Feder.

Estas ayudas las pueden solicitar autónomos y pymes que realizan proyectos de inversión para reformas o nuevos establecimientos. Se subvenciona a fondo perdido un porcentaje de la inversión, con una cuantía mínima del proyecto que se presente de 30.000 euros y un máximo de 1,5 millones de euros.

Entran tanto industrias extractivas, como comercios, alojamientos (hoteles, turismo rural, camping), turismo activo y restaurantes.

Daños en los pueblos

Por su parte, la Consejería de la Presidencia ha puesto a disposición ayudas económicas para los municipios cuyas localidades se hayan visto afectadas por los incendios en infraestructuras o equipamientos vinculados a los servicios públicos municipales de carácter general.

Estas ayudas están destinadas a inversiones de los municipios para la reposición y renovación de la sede municipal, edificios públicos, alumbrado público, parques o jardines, naves municipales, vehículos, etcétera, que hayan podido verse afectadas por los incendios.

Al margen de esta información de carácter público, la Consejería de la Presidencia ya ha remitido este martes las correspondientes cartas a todos los municipios y pedanías cuyas infraestructuras hayan podido resultar afectadas, una correspondencia que se va ampliando a medida que se actualiza la lista de dichos municipios y entidades locales menores en el Boletín Oficial de la Comunidad.

Los ayuntamientos deben enviar la información de las estructuras dañadas .

