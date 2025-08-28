Conduce drogado, borracho y con el carnet caducado y protagoniza una persecución por la A-66

La Guardia Civil está investigando a un hombre por conducir bajo los efectos de las drogas, del alcohol y sin carnet de conducir. El hombre dio positivo en cocaína y THC, duplicaba la tasa de alcohol permitida y carecía del permiso de conducción por pérdida de vigencia.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 15 de agosto, cuando el conductor intentó huir de un control de alcoholemia y drogas que la Guardia Civil había establecido en el kilómetro 454 de la N-122, en el término municipal de Zamora.

Los agentes dieron el alto a un Peugeot 307, pero el hombre, en vez de hacer caso a las señales, aceleró y obligó a los guardias civiles a apartarse para evitar ser atropellados. Comenzó entonces el seguimiento del vehículo fugado, que se incorporó a gran velocidad a la autovía A-66 en sentido Salamanca.

Durante su huída, esta persona puso en riesgo su integridad física pero también la de otros de usuarios que en esos momentos circulaban por la vía, ya que, además de ir a una velocidad muy elevada, lo hacía en zig-zag mientras adelantaba tanto por la derecha como por el arcén a los vehículos que se iba encontrando. Antes de ser interceptado colisionó deliberadamente contra uno de los vehículos patrulla que participaba en el operativo de bloqueo cuando pretendía acceder a la carretera nacional N-630 para proseguir con su escapada.

Cuando finalmente se pudo detener la marcha del vehículo, los agentes se percataron de que el conductor era un conocido de la demarcación debido a sus extensos antecedentes. Por estos hechos se le instruyeron diligencias por ser supuesto autor de los siguientes delitos contra la seguridad vial: por conducción bajo la influencia de las drogas y de bebidas alcohólicas; por carecer de permiso de conducción tras haber perdido su vigencia y conducción temeraria.

Por la comisión de estos ilícitos penales se enfrenta a unas condenas de prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de uno a seis años en el caso de la conducción temeraria, prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días y privación del derecho a conducir vehículos a motor por tiempo superior a uno y hasta cuatro años en el caso de conducción bajo los efectos de drogas y por último prisión de tres a seis meses o multa de doce a veinticuatro meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días por conducir vehículo a motor careciendo de permiso de conducción.