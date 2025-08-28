Compra con dinero ajeno gracias al control informático

El imputado por comprar productos en una tienda de Play Station Entretaiment gracias a la manipulación informática de los datos bancarios de dos personas podría terminar en prisión tras el juicio que se celebrará en el Juzgado de lo Penal. El procesado, de iniciales N.M.G. y con antecedentes penales cancelados, se enfrenta a dos años y medio de cárcel por los 120 euros que habría gastado con cargo a los perjudicados, según el escrito de acusación de la Fiscalía de Zamora.

De acceder la titular del Juzgado de lo Penal a condenar a N.M.G. y admitir la pena que solicita el Ministerio Fiscal, el proseado podría tener que ingresar en la cárcel si la magistrada estima que existen pruebas suficientes para imponerle dos años y medio de prisión. Esto implicaría que considera que el imputado logró hacerse con los datos bancarios de los dos perjudicados que denunciaron las compras no autorizadas con el dinero de sus cuentas.

Uso de los números de cuenta

El experto en tecnología no habría tenido problemas para conseguir utilizar los números de cuenta para realizar sus compras en el establecimiento que lleva el nombre de las consolas más famosas del mercado, tras haber hackeado las cuentas bancarias de los dos vecinos de Benavente, quienes recuperaron el dinero perdido porque la entidad financiera con la que trabajaban les reintegró las respectivas cantidades.

El Juzgado de lo Penal será el encargado de sentenciar al procesado tras escuchar su versión en la vista oral, a los dos perjudicados y de los guardias civiles que investigaron el caso y lograron identificar al imputado. Los delitos informáticos, la ciberdelincuencia, es una de las infracciones penales que más han crecido en los últimos años.

