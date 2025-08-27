Zamora representa a España en los EuroSkills de Soldadura

Le preceden sus éxitos en los campeonatos de Castilla y León y en el certamen nacional, SpainSkills en 2024, medalla de oro como mejor estudiante de soldadura del país. El próximo destino del profesional zamorano Óscar Ramos Gorjón será Dinamarca, que acoge le campeonato EuroSkills de su especialidad entre el 8 y el 13 de septiembre, donde representa a España de la mano del Centro Menesiano Zamora Joven donde cursó sus estudios, indica su profesor, Manuel Poyo Jiménez.

El joven técnico en Soldadura, que ya concluyó su Grado Medio de Soldadura de Formación Profesional, se bate con otros 23 participantes de otros países de Europa, y parte de Zamora con buenas expectativas tras no defraudar, aunque en el mundial no pudo proclamarse campeón.

Por delante tendrá tres días de pruebas y entre 18 y 20 horas de trabajo para completarlas, en los que deberá superar al resto en técnica y destreza para ejecutar todo tipo de soldaduras; montar y soldar un recipiente a presión; otros dos de acero inoxidable y otro de aluminio, concreta el docente.

El compromiso, su buen trabajo y la facilidad en la manipulación de herramientas y materiales con los que realiza las soldaduras definen a este profesional zamorano que destaca por encima de la media, manifiesta su profesor Manuel Poyo Jiménez, quien confía en que pueda auparse con el premio para completar un palmarés que es ya brillante.

El joven lo ha demostrado cuando era estudiante de Menesianos y ese tipo de competiciones se realizaba en el aula, como preparación de cara a futuras competiciones y poder aspirar a alguno de los galardones de los distintos certámenes que ponen a prueba la habilidad de los estudiantes y profesionales de distintas materias de FP.

Óscar Ramos Gorjón destacó entre alumnos de segundo de Soldadura y alguno del primer curso, en una liza interna que el Centro Menesianos realiza similar a los campeonatos afrontarán a nivel autonómico, nacional, mundial y europeo. Fue el que mejor trabajo realizó de entre los 15 estudiantes de Soldadura que se formaron y ha sabido demostrar que su particular triunfo estaba justificado de sobra. Su profesor ensalza la joven, que en el último certamen que ganó realizó un trabajo impecable, lo bordó, diría Manuel Poyo Jiménez, que confía en que pueda repetir esa hazaña.

El EuroSkills se creó hace 25 años para que estudiantes o recién titulados demuestren sus conocimientos técnicos y su pericia adquiridos durante el periodo de formación. Este concurso de habilidades profesionales está destinado jóvenes menores de 25 años tanto estudiantes de esta materia como recién titulados, como es el caso de Óscar Ramos Gorjón. Se celebra cada dos años en uno de los estados miembros de WorldSkills Europe, con el objetivo de promover la calidad y la excelencia en la formación profesional.

Este joven ya profesional logró destacar en 2023 el VII certamen convocado por la Fundación Talgo y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), se alzó con un tercer puesto en los denominados Premios a la Soldadura en la Formación Profesional. El objetivo es promocionar una formación de calidad en soldadura.n

