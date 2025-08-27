La sanidad de Zamora oferta 35 plazas de formación MIR para 2026

El Ministerio de Sanidad ha convocado las plazas de formación sanitaria especializada para 2026, que prevén la cobertura de 35 puestos en la provincia de Zamora, la gran mayoría de médicos, 26, pero también seis de enfermeras y tres de psicólogos clínicos.

La nueva convocatoria trae la buena noticia de que todas las plazas acreditadas salen para que las pueda pedir algún aspirante, algo habitual en los últimos años pero que no lo era tanto con anterioridad, ya que algunos de los puestos acreditados no llegaban a salir a convocatoria.

El hecho de que no haya «nota de corte» para pedir plazas hace que provincias como Zamora tenga, a priori, casi asegurado que se cubrirán todas las plazas, aunque, como ha ocurrido este año, finalmente fallen algunos de los aspirantes. En el hospital se consolidan las plazas MIR de Otorrino y Digestivo, que este año han comenzado su andadura y que completan la oferta con Anestesia, Traumatología, Medicina Intensiva, Medicina Interna, Radiodiagnóstico, Ginecología y Medicina Preventiva y Salud Pública. Son diez plazas de especialistas hospitalarios.

Salud Mental también mantiene la oferta de los últimos años, con cuatro plazas para enfermera especialista en este campo, dos de psiquiatra y tres de Psicología Clínica. Son en total nueve plazas en la unidad docente de Salud Mental que este año ha logrado el hito de conseguir un MIR con el número 347, lo nunca visto.

Familia y Comunitaria

Una de las unidades que debe tener más proyección en un futuro próximo es la de Familia y Comunitaria, que comenzó a formar ya enfermeras especialistas pero que para la próxima convocatoria no amplía plazas en ese campo, ya que se queda con las dos actuales.

Las plazas de médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria son 14, las mismas que en los últimos años y que en alguna ocasión han llegado a cubrirse, aunque no es fácil. En la última elección de plazas MIR sí se cubrieron todas las plazas en el «sprint» final, debido a un cambio, la eliminación de la nota de corte que posibilitó que todos los aspirantes pudieran elegir plaza hasta que se agotaran. Eso sí, luego no todos acuden a cubrir ese puesto y de hecho en Zamora fallaron tres.

De cualquier forma parece que con este sistema sí se cubren más plazas, ya que con el anterior solo de consiguió un año en los últimos tiempos. En todo caso esta unidad tiene más potencial, sobre todo en la formación de enfermeras especialistas.

