La procesión de La Concha de Zamora se mantiene en domingo, pese a ser festivo el lunes

La Cofradía de la Virgen de la Concha mantiene los actos centrales de la festividad, como es la procesión y la ofrenda floral el domingo 7, a pesar de que este año el día 8 es festivo en Zamora porque coincidió San Pedro en domingo y el Ayuntamiento pudo trasladar el día de asueto local.

La presidenta de la cofradía y el secretario, Belén Panero y Luis Pérez indicaron que ya desde el año pasado se decidió que lo mejor era trasladar los actos centrales de la patrona de Zamora al domingo más cercano, y aunque este año se podría haber celebrado el lunes porque era festivo han preferido mantener la regla, ya que al año siguiente se tendría que haber cambiado de nuevo.

Los responsables de la hermandad hicieron estas precisiones durante la presentación, junto al director de comunicación de Caja Rural, Narciso Prieto, en la sede de la cooperativa de crédito, de los actos de la Semana en honor a Nuestra Señora de San Antolín o de la Concha enfocados sobre todo a la veneración de la patrona, ya que la parte más lúdica se prefiere agrupar en torno a la romería.

El programa de actos de septiembre es el siguiente:

Martes 2. 19.30 horas. Iglesia de San Antolín: Rezo del santo rosario y a las 20.00 horas misa con el coro parroquial de Santa María La Real de La Hiniesta.

Miércoles 3. 17.00 horas. Iglesia de San Antolín. Ofrenda del Zamora C.F.

Jueves 4. 19.00 horas. Plaza de San Antolín. Magia para niños a cargo de Julio Rapado.

Viernes 5. 20.00 horas. Plaza San Antolín. Concierto de música tradicional a cargo de Luis Antonio Pedraza.

Sábado 6. De 17.00 a 20.00 horas. Iglesia de San Antolín. Besamanos a la Virgen de la Concha. A las 19.00 horas, rosario.

Domingo 7. 12.00 horas. San Antolín. Procesión hasta San Vicente, con participación de los grupos de folclore, águedas, cofradías y casas de Zamora de Valladolid y Madrid. En la Plaza Mayor, ofrenda floral y de productos de la tierra.

Lunes 8. 19.30 horas. Iglesia de San Vicente. Rosario. A las 20.00 horas, misa solemne, con actuación del Coro Sacro.

Durante toda la Semana la Virgen estará a los pies del altar para que pueda ser venerada por los zamoranos.

Suscríbete para seguir leyendo