Nuevo mural en Zamora en homenaje a García Lorca
Está en el mirador del Troncoso
Pasear por Zamora es pasear entre arte. Más allá del patrimonio, en la ciudad también se pueden encontrar múltiples murales que cambian por completo la imagen de la ciudad. Y ahora, hay uno más en honor a Federico García Lorca.
Ubicado en el mirador del Troncoso, y elaborado por Carlos Adeva, el mural incluye un escrito en prosa del poeta granadino sobre Zamora. Tal y como ha detallado el alcalde, Francisco Guarido, en sus redes sociales, el texto fue escrito en 1918 en el libro "Impresiones y Paisajes".
Y dice así: "Pasa el río por Zamora, verde y manso. La enorme calva bizantina del cimborrio se mira en las aguas profundas. Pasan lentas las barcas sobre las anclas". Precisamente, todos los elementos del texto son los que aparecen el el mural.
El alcalde también ha detallado que se repararon los tramos en mal estado de la estructura semicircular, que la caligrafía empleada se basa en el estilo de Lorca y que la obra transforma el mural preexistente.
