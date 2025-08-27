El niño que se cayó de la antigua cárcel de Zamora continúa recuperándose de sus lesiones

El niño de 13 años que resultó herido grave tras caer de una torreta de la antigua cárcel de Zamora el pasado domingo continúa recuperándose de sus lesiones.

Según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Zamora, el joven se recupera de sus lesiones en el Hospital Virgen de la Concha y recibirá el alta médica próximamente.

El herido, cuyo pronóstico es reservado, fue rescatado semiinconsciente por los Bomberos del Ayuntamiento de Zamora tras recibir el aviso del Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León al que telefoneó uno de sus dos amigos con los que se encontraba en la zona durante la tarde del domingo.

Este miércoles, el subdelegado del Gobierno en Zamora y la subdirectora del Centro de Inserción Social han visitado el recinto penitenciario en desuso. Las instalaciones son propiedad de la empresa estatal Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado SME, S. A., a quien se ha comunicado la incidencia.

Según ha informado Ángel Blanco, la Policía Nacional intensificará su presencia en la zona para evitar, en lo posible, el acceso de personas al recinto