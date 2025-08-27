Nace Jaleo Fest Zamora: la música electrónica y house desembarca en las aceñas de Cabañales

La música puntera de los años 90, pilar de la cultura dance, regresa a Zamora con la fiesta de música electrónica y remember y house del 6 al 9 de septiembre, la primera edición del Jaleo Fest con entrada libre que nace de la mano del zamorano Carlos Matilla, creador y organizador tras el éxito de las fiestas Jaleo que viene organizando en distintos locales de Zamora desde que regresó para afincarse en su tierra tras más de treinta años trabajando en Madrid.

Este nuevo evento que nace en la capital con aspiraciones de consolidarse cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Zamora que cede las aceñas de Cabañales para impulsar este evento que pone fin al programa cultural del verano, ha manifestado la concejala de IU de Cultura en el Consistorio, María Eugenia Cabezas. Para marcar impronta, el cartel está compuesto por dj's de referencia como el italiano Luigi Mazzali que llega desde Ibiza; Manuel Lobete y Rober Hoyos, ambos de Palencia; el zamorano Mr. Matt y Co. que pincha con los músicos Jaime Mezquita, en la percusión, y Juan Seguín en el saxo; y el también zamorano Larry que harán sus sesiones desde las 19.00 horas para terminar a la una de la madrugada, un horario prudencial para no molestar a los vecinos del entorno, ha explicado María Eugenia Cabezas.

Un festival esperado en Zamora

El público parece más que garantizado por el buen recibimiento que han tenido las fiestas electrónica y house que Carlos Matilla ha hecho a lo largo de dos años, cuando se asentó en Zamora y "me encuentro que no hay nada aquí de cultura de club house y remember", una iniciativa que "evoluciona al Fest Jaleo que tendrá un cabeza de lista que tenemos al suerte de que sea Luigi Mazzani, un referente que pinchaba en salas como Pachá, Lío, Hi y Playa Soleil en Ibiza", además de en otras de renombre en Madrid como Vandido Club; y en Sutton y Chica Club, en Barcelona o en Valencia, todo un lujo para los amantes de este tipo de música house. El "pincha" italiano "seguro que nos hace bailar los últimos sonidos que se escuchan ahora mismo en la isla y por las mejores salas de España", apunta Carlos Matilla, diseñador gráfico y experto en márketing digital, quien ha diseñado el cartel.

Lo mejor del momento

Manuel Lobete y Rober Hoyos pincharán a la vez, en un "B2B", con una larga trayectoria desde los años 80 del siglo pasado, influenciados por la música house y han tocado en salas como Fabrik en Madrid; Zul, en Cantabria; Jungle, en León; en Valladolid, a donde llevan parte de los programas de Techno Room Radio; y el zamorano Larry, un joven que "se mueve en los estilos de música house y es conocido por haber pinchado en el Club Patron de Valladolid durante más de un año y hacía la fiesta Rave que fue muy conocida; en Madrid, en Bilbao, en Aranda de Duero en The Room.

El Jaleo Fest permitirá disfrutar del propio Carlos Matilla, cuyo nombre artístico es Mr. Matt y Co., quien comenzó como dj en los años 90 del siglo pasado en Zamora en el pub Morgana y en Feeling, después, cuando comenzaba la música electrónica y el after house. Ya en Madrid intervino en el Barkclays y Sissy Bag, y en eventos privados de marcas y en la radio Loca FM que difunde estos estilos de música.

Junto a Carlos Matilla, que pinchará en digital, tocarán el zamorano Jaime Mezquita en la percusión, que ha formado parte de grupos de Zamora; y el vallisoletano Juan Seguín, apasionado del saxo, "va a ser innovador porque tocarán al mismo tiempo que yo pincho". El público varía entre los 28 años y pasados los 50.

