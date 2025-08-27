El Jubileo de la Esperanza donará todo lo recaudado a los afectados por los incendios

El 8 de septiembre, día de la Natividad de la Virgen, Zamora celebrará una procesión extraordinaria con motivo del Jubileo de la Esperanza. Según han comunicado esta mañana Antonio Pedrero Hernández, presidente del Vía Crucis, y Pablo Alonso Vicente, presidente de la Cofradía Virgen de la Esperanza, todas las cofradías de la Diócesis han sido invitadas al acto. Esta convocatoria no se limita solo a las Cofradías de la capital, sino a todas las hermandades de la provincia.

La jornada comenzará a las 10:00 horas de la mañana en la iglesia jubilar designada de San Ildefonso. Allí se realizará un acto de oración y posterior sacramento de la Penitencia. Al finalizar, la imagen de la Virgen de la Esperanza recorrerá las calles junto a los feligreses que acudan al encuentro hasta su llegada a la plaza de la Catedral, lugar donde el obispo de Zamora presidirá la misa.

Una vez finalizada, se hará "algo sencillo pero bonito, y que quede en la memoria de los presentes", por ello se continuará hasta la plaza de Viriato donde se procederá con el canto de la salve.

Desde la propia organización se ha recalcado que "uno de los objetivos del Jubileo es la caridad, por lo que todo lo que se colecte en la misa o se recaude será destinado a las personas que han sido afectadas por los incendios en la provincia zamorana". Es por ello que también se habilitará un número de cuenta en las redes sociales de ambas Cofradías para facilitar este tipo de donaciones.

Por último, se ha destacado el carácter popular de la procesión, por lo que los asistentes podrán acudir sin la propia indumentaria de cada cofradía.