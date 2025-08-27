Así fueron las vacaciones de Felipe VI en Sanabria cuando tenía 10 años

En su visita de hoy a Sanabria, el rey Felipe VI no solo ha conocido de cerca la realidad de los incendios y a los damnificados por el fuego. La comarca, el Lago de Sanabria y San Martín de Castañeda han evocado en el monarca recuerdos muy entrañables de su infancia. Esta no es una tierra desconocida para Felipe, aunque sea la primera vez que la pisa como rey de España, la recorrió cuando era solo un niño.

En marzo de 1978 el entonces príncipe de Asturias pasó la mitad de sus vacaciones de Semana Santa en un campamento en el Lago de Sanabria y se alojó en el albergue de San Martín de Castañeda como un campista más, junto a otros 39 niños de su edad, de los cuales diez eran zamoranos y los otros 29 eran huérfanos, hijos de padres militares y guardias civiles fallecidos, llegados de diferentes puntos de España.

El joven Felipe de Borbón aterrizaba en Sanabria el 17 de marzo de 1978, Viernes de Dolores, y permaneció en la comarca hasta el día 23, Jueves Santo, cuando volvió a Madrid para coger el día siguiente un avión a Palma de Mallorca, donde toda la Familia Real pasó el fin de semana para clausurar la Semana Internacional de Vela.

Durante los siete días que duró el campamento, el joven príncipe participó junto a los demás niños en un cursillo de náutica en el Lago de Sanabria, hizo montañismo y prácticas de supervivencia al aire libre, "amén de otras recreativas y de manualidades", contaba EL CORREO DE ZAMORA en su edición del 18 de marzo.

Recortes de prensa de El Correo de Zamora en el que se hacen eco de la estancia del príncipe en Sanabria. / Archivo de El Correo de Zamora

Hacia el final del campamento el aventurero príncipe fue visitado por su padre, que pasó un día en Sanabria en un viaje privado, durante el cual compartió una comida con su hijo en la que se realizó la foto que encabeza esta noticia, una de las pocas imágenes que existen de la estancia del príncipe en la comarca en 1978.

"Yo le di de comer"

Cuarenta y siete años más tarde, Felipe VI ha sobrevolado los mismos paisajes de montaña que recorrió en su infancia, ahora teñidos de negro por la ceniza que ha dejado el incendio. También se ha reencontrado con algunos vecinos que conoció cuando él tenía diez años: "Yo le di de comer", decía María Jesús Quintana al monarca mientras le estrechaba la mano a las puertas del monasterio de San Martín de Castañeda. En 1978 era una de las empleadas del albergue "Prudencio Rodríguez Chamorro" en el que se alojaron el príncipe y los otros 39 niños. El propio Felipe VI tiró de memoria y comentó con María Jesús y el resto de vecinas que la rodeaban que había estado de campamento en Sanabria con diez años de edad.

Los reyes de España saludan a los efectivos que luchan contra el fuego en Sanabria. / Casa Real

En Sanabria, donde Felipe VI y la reina consorte, doña Letizia, han recibido una bienvenida de lo más calurosa, esperan que no tenga que pasar otro medio siglo para volver a disfrutar de los monarcas.