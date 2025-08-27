En Directo
DIRECTO | El incendio de Porto sigue en nivel dos y mantiene tres focos activos
El frente que más preocupa es el que avanza por la ladera sur de la montaña en La Cabrera y se dirige a La Baña
San Ciprián de Sanabria, Coso, Rábano, Barrio de Rábano y Escuredo permanecen desalojados, aunque muchos vecinos se resisten a abandonar sus casas
LOZ
Sigue con nosotros todas las novedades de los incendios declarados en la provincia de Zamora.
Propuestas UPA
Limpiar montes, hacer cortafuegos y apostar por el paisaje "mosaico": las propuestas de los ganaderos a UPA después de los incendios que han arrasado la provincia. Puedes leer la información completa de Araceli Saavedra haciendo clic aquí.
Eva Ponte
Momentos duros en Ayoó de Vidriales
Ayoó de Vidriales es una de las localidades que ha sufrido la devastación del fuego en su casco urbano. Desde que se declarara el incendio de Molezuelas y Uña que afectó a esta localidad desde el pasado día 11 asegura el alcalde, David Martínez, que está pasando "momentos muy duros".
La localidad ya está tramitando la tasación de daños y de los desescombros tras el fuego.
Estefanía Vega
Barreras anticenizas
¿Qué son las barreras anticenizas que se quieren colocar en el Lago de Sanabria? Estos sistemas bloquean el avance de las cenizas y partículas en suspensión, facilitando el manejo de los residuos generados por los incendios florestales.
Estefanía Vega
El arrastre de cenizas al Lago de Sanabria provocaría turbidez y pérdida poblacional
Anticipándose a las futuras consecuencias de los voraces incendios que durante este verano vuelven a asolar la provincia de Zamora, la Federación Coordinadora Rural Zamora solicita a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) actuaciones urgentes para evitar que los residuos resultantes de la combustión acaben en el agua y, en concreto, en el fondo del Lago de Sanabria.
Mañana fresca
Siguen los trabajos de extinción del incendio de Porto. La mañana empieza con relevo de cuadrillas y temperaturas frescas. Hoy los Reyes visitarán la zona.
Araceli Saavedra
Nuevos sobresaltos
Los vecinos de Ribadelago Viejo y San Martín de Castañeda han vuelto a vivir una jornada de sobresalto cuando el incendio en el Cañón del Tera, aparentemente controlado, volvía a lanzar llamas en las horas centrales del día, con aumento de la temperatura.
El fuego se avivó en el paraje de Sorriba ascendiendo montaña arriba dirección San Martín de Castañeda. Guardería Medioambiental, miembros de la Base Militar del Ejército del Aire de la Virgen del Camino y Guardia Civil actuaron desde la explanada del Naval del Pozo.
Última hora
Los pirocúmulos están complicando la contención y extinción del incendio de Sanabria. Tres frentes del fuego se mantienen activos, pero el que más preocupa es que avanza por la ladera sur de la montaña en La Cabrera y se dirige a La Baña. El operativo no prevé que el segundo flanco llegue a San Ciprián, mientras que el que afecta al Cañón del Tera avanza hacia el Lago de Sanabria.
Vídeo
Continúan con intensidad los trabajos de extinción de incendio de Porto
Habrá una manifestación en Sanabria por los incendios
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha reunido hoy en Porto a una veintena de ganaderos de la comarca de Sanabria afectados por los incendios. En la reunión, el líder regional de la organización agraria, Aurelio González, ha adelantado que se convocará en la comarca una manifestación popular en protesta por los incendios y para exigir compensaciones reales para los profesionales que viven del campo.
Visita real
Los reyes visitan este miércoles el Lago de Sanabria de Zamora y dan su apoyo a la zona por el incendio. Sus Majestades realizan su primer viaje oficial a la provincia para interesarse por los parajes quemados y la situación de la población local tras el fuego.
- DIRECTO | Temor entre los vecinos de Sanabria ante las continuas reproducciones del incendio de Porto
- La provincia de Zamora registra dos terremotos durante la tarde del miércoles
- Los efectos del huracán en la provincia de Zamora: fuertes rachas de viento de más de 100 kilómetros por hora
- El restaurante de Zamora con una estrella Michelin que busca trabajadores
- ¿Guarra qué?': Los cinco pueblos de Zamora señalados por tener el nombre más raro de España
- Los ocho pueblos más bonitos para visitar en Zamora durante tus vacaciones de Navidad
- Un vecino chino que reside en Palencia es pillado en Zamora transportando alburnos vivos
- El mapa de la Zamora rural con los nombres de pueblos más extraños