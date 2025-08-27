En Directo

DIRECTO | El incendio de Porto sigue en nivel dos y mantiene tres focos activos

El frente que más preocupa es el que avanza por la ladera sur de la montaña en La Cabrera y se dirige a La Baña

San Ciprián de Sanabria, Coso, Rábano, Barrio de Rábano y Escuredo permanecen desalojados, aunque muchos vecinos se resisten a abandonar sus casas

VÍDEO | Continúan con intensidad los trabajos de extinción de incendio de Porto

Sigue con nosotros todas las novedades de los incendios declarados en la provincia de Zamora.

