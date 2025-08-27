DIRECTO | El incendio de Porto sigue en nivel dos y mantiene tres focos activos

Momentos duros en Ayoó de Vidriales

Ayoó de Vidriales es una de las localidades que ha sufrido la devastación del fuego en su casco urbano. Desde que se declarara el incendio de Molezuelas y Uña que afectó a esta localidad desde el pasado día 11 asegura el alcalde, David Martínez, que está pasando "momentos muy duros".

La localidad ya está tramitando la tasación de daños y de los desescombros tras el fuego.