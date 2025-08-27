En Directo
DIRECTO | Realojados, pero confinados: los vecinos de Sanabria vuelven a sus casas
Los reyes, en Sanabria: "Los testimonios son sobrecogedores"
San Ciprián de Sanabria, Coso, Rábano, Barrio de Rábano y Escuredo permanecen desalojados
Felipe VI y Letizia conversan con los trabajadores del operativo de extinción y se reúnen con los alcaldes de pueblos afectados por el fuego
LOZ
Sigue con nosotros todas las novedades de los incendios declarados en la provincia de Zamora.
Quejas en Las Médulas
Los vecinos de la localidad de Las Médulas, en el municipio de Carucedo (León), han denunciado hoy con motivo de la visita de los Reyes y de Mañueco que su futuro es “muy negro” después del incendio que ha arrasado la zona tras quemar casas y negocios. Lamentan que las administraciones los tienen “abandonados”.
“Aquí solo vienen a que se les vea y a hacer la foto. No va a servir de nada. Nos sentimos abandonados por todos. No nos ha ayudado nadie. Si no es por nosotros arden los pueblos de Las Médulas y Orellán. Se les llena la boca con que es Patrimonio de la Humanidad y ha ardido todo, castaños milenarios, casas...", lamentan.
Los Reyes, en Las Médulas: "Hay mucho por hacer"
Tras su visita en Zamora, los Reyes de España, Felipe VI y doña Letizia, han visitado el paraje de Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad, entre gritos de "Vivan los Reyes" y "Mañueco dimisión". Los monarcas han podido comprobar, de primera mano, el estado en el que ha quedado el territorio después del incendio declarado en la localidad de Yeres (León) y que, posteriormente, se unió al de Llamas de Cabrera, lo que provocó una enorme destrucción, y que aún no está extinguido.
“Hay muchos lugares que se han salvado. Las Médulas tienen futuro”, ha expresado el rey Felipe. “Hay mucho por hacer, mucho trabajo por delante, mucho esfuerzo que deben hacer las instituciones y muchas personas a las que ayudar”.
Piden la suspensión de la caza
La Federación de Ecologistas en Acción de CyL ha exigido la suspensión de la media veda de "manera inmediata" y de "cualquier modalidad de caza" en todos los terrenos afectados por los incendios y "áreas limítrofes".
La entidad ecologista ha registrado en este sentido una petición a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta debido a las condiciones adversas que está sufriendo la comunidad y que tiene movilizado a una parte importante de sus efectivos de campo en las labores del operativo de incendios.
Realojo de los pueblos evacuados
Los vecinos de San Ciprián de Sanabria, Coso, Rábano, Barrio de Rábano y Escuredo vuelven a casa. El Cecopi autoriza el realojo, pero impone el confinamiento de sus habitantes para evitar desplazamientos innecesarios. Además, se levantan todos los cortes de carretera establecidos excepto el de la ZA-103 entre San Martín de Castañeda y la Laguna de Peces, que continúa cerrado al tráfico.
"Se recuerda lo establecido en la resolución de 25 de agosto del director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, por la que se declara situación en alerta por riesgo meteorológico de incendios forestales para los días 27 al 29 de agosto en la comunidad autónoma de Castilla y León, en especial la prohibición del tránsito y estancia en los montes de personas y vehículos, con las excepciones también previstas", recuerda el Cecopi.
Solidaridad humana y animal
Dos ganaderos de Villafáfila donan alimento para el ganado de Sanabria afectado por el fuego.
Felipe VI reconoce que los testimonios son "sobrecogedores"
El rey Felipe VI y la reina doña Letizia han estado durante casi tres horas y media en Sanabria escuchando a los vecinos, ganaderos, hosteleros y responsables municipales de los pueblos más tocados por el incendio forestal de Porto de Sanabria y conociendo de primera mano el operativo de extinción y las necesidades de la población tras el fuego.
Tras saludar a los vecinos de San Martín de Castañeda y conversar en el monasterio de Santa María con un grupo de afectados, el monarca ha asegurado que los testimonios habían sido "sobrecogedores" tanto los de los incendios de Zamora como los de otras partes de España.
Nuevas imágenes de la visita Real a Sanabria
Sigue el recorrido de los reyes por la comarca, paso a paso, en estas 57 fotografías.
Alberto Ferreras
Visita Reyes
Tras su visita a San Martín de Castañeda, los Reyes han vuelto a la Casa del Parque para mantener un encuentro con los alcaldes de las zonas afectadas por el incendio de Porto.
Los ecologistas piden proteger el lobo en Sanabria
Una campaña virtual de recogida de firmas pide la prohibición de la caza del lobo ibérico y su regreso al Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) tras la oleada de incendios que asolan al país durante este verano.
Cabe recordar, a pesar de esta petición iniciada por el polémico naturalista Luis Miguel Domínguez, la caza del lobo ya está prohibida en España porque, por ahora, el Gobierno no ha hecho efectivo el cambio de estatus aprobado en Europa.
Gran iniciativa solidaria con los afectados por los incendios
El 8 de septiembre, día de la Natividad de la Virgen, Zamora celebrará una procesión extraordinaria con motivo del Jubileo de la Esperanza. Según han comunicado esta mañana Antonio Pedrero Hernández, presidente del Vía Crucis, y Pablo Alonso Vicente, presidente de la Cofradía Virgen de la Esperanza, todas las cofradías de la Diócesis han sido invitadas al acto.
Desde la propia organización se ha recalcado que "uno de los objetivos del Jubileo es la caridad, por lo que todo lo que se colecte en la misa o se recaude será destinado a las personas que han sido afectadas por los incendios en la provincia zamorana". Es por ello que también se habilitará un número de cuenta en las redes sociales de ambas Cofradías para facilitar este tipo de donaciones.
¿Quieres donar dinero a los afectados? Toda la información aquí
