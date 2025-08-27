DIRECTO | Realojados, pero confinados: los vecinos de Sanabria vuelven a sus casas

Quejas en Las Médulas

Los vecinos de la localidad de Las Médulas, en el municipio de Carucedo (León), han denunciado hoy con motivo de la visita de los Reyes y de Mañueco que su futuro es “muy negro” después del incendio que ha arrasado la zona tras quemar casas y negocios. Lamentan que las administraciones los tienen “abandonados”.

“Aquí solo vienen a que se les vea y a hacer la foto. No va a servir de nada. Nos sentimos abandonados por todos. No nos ha ayudado nadie. Si no es por nosotros arden los pueblos de Las Médulas y Orellán. Se les llena la boca con que es Patrimonio de la Humanidad y ha ardido todo, castaños milenarios, casas...", lamentan.

