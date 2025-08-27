Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

DIRECTO | Realojados, pero confinados: los vecinos de Sanabria vuelven a sus casas

Los reyes, en Sanabria: "Los testimonios son sobrecogedores"

San Ciprián de Sanabria, Coso, Rábano, Barrio de Rábano y Escuredo permanecen desalojados

Felipe VI y Letizia conversan con los trabajadores del operativo de extinción y se reúnen con los alcaldes de pueblos afectados por el fuego

VÍDEO | Humo en Sanabria por el incendio de Porto.

VÍDEO | Humo en Sanabria por el incendio de Porto.

Cedido

LOZ

Sigue con nosotros todas las novedades de los incendios declarados en la provincia de Zamora.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents