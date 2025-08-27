Cultura quiere impulsar el patrimonio industrial del río Duero en Zamora

La Consejería de Cultura ha destinado casi 43.000 euros para la elaboración de un manual de buenas prácticas en el patrimonio industrial del Duero, gracias a los fondos Interreg. Se trata de identificar "propuestas y acciones turísticas y de recuperación sobre bienes incluidos en la tipología de patrimonio preindustrial e industrial, con especial atención al vinculado con las instalaciones hidráulicas en el cauce de la cuenca del río Duero".

Se actuará sobre el patrimonio hidráulico asociado a la gestión del aprovechamiento de las aguas: aceñas, presas, canales, molinos, etc., que "son excelentes ejemplos de simbiosis entre naturaleza y recursos industriales o preindustriales".

Dentro del patrimonio existente en el ámbito territorial del proyecto, se encuentra el patrimonio hidráulico de los siguientes embalses del Duero y cercanos de interés, con sus poblados incluidos: San José, San Román, Villalcampo, Castro, Castro Collado, Miranda, Picote, Almendra, Bemposta, Ricobayo, Aldeadávila, Saucelle y Poncinho, en otros tipos.

Se pone también el acento en el patrimonio de transformación y manufactura: textil (en especial, la seda portuguesa), alimentaria o siderúrgica; el patrimonio minero o vinculado a la industria extractiva y las infraestructuras ferroviarias: estaciones y puentes de hierro, especialmente.

"Este proyecto de cooperación transfronteriza pretende establecer las bases para el desarrollo del turismo industrial en el territorio Duero-Duero, facilitar el desarrollo de su ecosistema turístico".

