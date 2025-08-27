Cultura quiere impulsar el patrimonio industrial del río Duero en Zamora

Destina 43.000 euros de fondos europeos a a elaboración de un manual de buenas prácticas

Aceñas de Olivares y Puente de Piedra, en el río Duero a su paso por Zamora.

Aceñas de Olivares y Puente de Piedra, en el río Duero a su paso por Zamora. / Alba Prieto

Carlos Gil Andrés

La Consejería de Cultura ha destinado casi 43.000 euros para la elaboración de un manual de buenas prácticas en el patrimonio industrial del Duero, gracias a los fondos Interreg. Se trata de identificar "propuestas y acciones turísticas y de recuperación sobre bienes incluidos en la tipología de patrimonio preindustrial e industrial, con especial atención al vinculado con las instalaciones hidráulicas en el cauce de la cuenca del río Duero".

Se actuará sobre el patrimonio hidráulico asociado a la gestión del aprovechamiento de las aguas: aceñas, presas, canales, molinos, etc., que "son excelentes ejemplos de simbiosis entre naturaleza y recursos industriales o preindustriales".

Dentro del patrimonio existente en el ámbito territorial del proyecto, se encuentra el patrimonio hidráulico de los siguientes embalses del Duero y cercanos de interés, con sus poblados incluidos: San José, San Román, Villalcampo, Castro, Castro Collado, Miranda, Picote, Almendra, Bemposta, Ricobayo, Aldeadávila, Saucelle y Poncinho, en otros tipos.

Se pone también el acento en el patrimonio de transformación y manufactura: textil (en especial, la seda portuguesa), alimentaria o siderúrgica; el patrimonio minero o vinculado a la industria extractiva y las infraestructuras ferroviarias: estaciones y puentes de hierro, especialmente.

"Este proyecto de cooperación transfronteriza pretende establecer las bases para el desarrollo del turismo industrial en el territorio Duero-Duero, facilitar el desarrollo de su ecosistema turístico".

