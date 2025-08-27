Corte de tráfico en San Andrés desde mañana, 28 de agosto, y pasado por obras de saneamiento
Los vehículos no podrán circular entre el Mercado de Abastos y la calle San Atilano, se desviarán por Alfonso III El Magno y San Atilano
S. A.
El tráfico rodado quedará cerrado en la calle de San Andrés, desde el Mercado de Abastos hasta la calle de San Atilano entre mañana, día 28 de agosto, y el jueves, día 29 de ese mismo mes, por la realización de obras en el sistema de saneamiento, de acuerdo con la información facilitada desde el Ayuntamiento de Zamora. La institución local acomte la mejera de las redes de este servicio público en esas vías urbanas.
Las calles Alfonso III El Magno y de San Atilano será el recorrido alternativo para acceder a San Andrés, para volver a acceder a la calle San Andrés.
