Nueva guerra política tras la vista del rey a Sanabria: ¿bomberos forestales niegan el saludo a Mañueco? El PSOE dice que sí

La jornada número 14 del incendio de Porto originado por un rayo el pasado 14 de agosto ha estado marcada por la visita real de los reyes, Felipe VI y Letizia Ortiz, a la comarca de Sanabria.

Los monarcas, recibidos entre aplausos, vítores y cartas, han expresado su deseo de estar "cerca de los afectados" y el propio Felipe VI ha reconocido que los testimonios de los afectados por el fuego han sido "sobrecogedores".

Frente a su ausencia en la visita de Pedro Sánchez a Molezuelas de la Carballeda, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha acompañado a sus Majestades en su visita a la Casa del Parque de San Martín de Castañeda.

Mañueco, tras los pasos del rey Felipe para saludar a los trabajadores del operativo / Mariam A. Montesinos

Allí, Felipe VI y Letizia Ortiz han saludado a los efectivos del operativo de extinción de incendios que se encontraban en esos momentos en el Puesto de Mando Avanzado (PMA). Uno a uno, los bomberos forestales han estrechado su mano con los monarcas. Sin embargo, en las imágenes de ester momento parece que el segundo y tercer brigadista de la fila le han negado el saludo a Mañueco, un gesto que han comentado distintas tertulias políticas este miércoles. Además, uno de ellos se habría dirigido a él en tono reivindicativo.

Un rechazo inicial entendido por Mañueco que ha provocado la decisión del presidente autonómico de Castilla y León de dar un paso atrás y no seguir tratando de saludar a quienes luchan contra los incendios en primera línea de fuego.

VÍDEO | Los bomberos forestales niegan el saludo a Mañueco

Los bomberos forestales sí que han seguido saludando al resto de autoridades presentes, como la ministra de Igualdad, Ana Redondo; la consejera de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León, Leticia García; o el alcalde de Galende, Miguel Ángel Martos.

Estas son las imágenes de la polémica, compartidas en redes sociales por Javier García Martín, miembro de la Ejecutiva provincial del PSOE.

En este sentido, cabe recordar que las críticas por la gestión de incendios en Castilla y León se han reavivado tras este último verano.

Puedes seguir en directo la evolución de los incendios, aquí.

En Directo

El príncipe Felipe y el rey Juan Carlos en Sanabria en 1978. Así fueron las vacaciones de Felipe VI en Sanabria cuando tenía 10 años Sanabria no es una tierra desconocida para Felipe, aunque sea la primera vez que la pisa como rey de España, ya que la recorrió cuando era solo un niño. En marzo de 1978 el entonces príncipe de Asturias pasó la mitad de sus vacaciones de Semana Santa en un campamento en el Lago de Sanabria y se alojó en el albergue de San Martín de Castañeda como un campista más, junto a otros 39 niños de su edad, de los cuales diez eran zamoranos y los otros 29 eran huérfanos, hijos de padres militares y guardias civiles fallecidos, llegados de diferentes puntos de España. Puedes leer el reportaje completo, aquí.

Más de 16.000 hectáreas quemadas El incendio de Porto ya ha arrasado más de 16.000 hectáreas forestales a la espera de estabilizar la superficie afectada ante la inaccesibilidad del terreno. Eso sí, el optimismo va ganando terreno. "Hoy empezamos a ser optimistas", reconocía Miguel García Rodríguez en calidad de director técnico de extinción del incendio forestal, si bien "no nos atrevemos a decirlo con rotundidad". La decimocuarta jornada llegaba como un soplo de aire fresco para los efectivos desplegados que han podido retomar los "ataques directos" tras varios días sin poder encarar el frente de las llamas. Con todo, al cierre de esta edición ninguno de los tres ha podido perimetrarse aún con numerosas áreas humeantes, alguna zona caliente y, de manera puntual, activa. Puedes leer la crónica de la jornada del incendio de Porto, aquí.

Reproducciones en La Baña En La Baña, el incendio ha permanecido estable durante toda la jornada, aunque por la tarde se ha registrado alguna reproducción del fuego "con muchísima fuerza". "Tiene bastante perímetro con puntos calientes", explican. Reproducción del incendio en La Baña / Cedida

"Gracias" Algunas vecinas de San Ciprián de Sanabria se han acercado a los militares de la UME para agradecer su trabajo. Un total de 127 vecinos se quedaron pese a la orden de evacuación. Han agradecido, por ejemplo, que uno de los militares tocase la puerta de una residente para llevarle las medicinas. A. S.