El autobús Zamora-Puebla y otras 50 rutas, gratis desde el lunes

La Junta de Castilla y León implantará antes al acabar el mes de septiembre la gratuidad en el transporte en autobús de titularidad autonómica en las más de 2.600 rutas con las que cuenta en la comunidad, entre ellas 310 en la provincia de Zamora.

El calendario de implantación arrancará el 1 de septiembre, cuando los empadronados podrán disfrutar del autobús gratuito en la ruta que une Zamora y Puebla de Sanabria, tanto en el coche de línea normal como en el especial de primera hora que la Junta puso en marcha como alternativa a las paradas de tren suprimidas, junto con otro medio centenar de trayectos dentro de la provincia, cerca de la mitad de ellos de rutas regulares y el resto a la demanda.

Trayectos gratis a partir del lunes en rutas regulares / J.N.

Trayectos de transporte a la demanda gratis a partir del lunes / J.N.

El transporte gratuito se pone en marcha también el lunes las áreas metropolitanas de Burgos, León, Salamanca, Segovia y Valladolid. Ese mismo día comenzará también el despliegue de unas 200 rutas interurbanas (unas 50 por provincia) en concesiones de transporte en Ávila, Palencia, Soria y Zamora, territorios que no cuentan con servicio metropolitano, y en las semanas posteriores se incorporarán el resto hasta alcanzar la cobertura total en toda la Comunidad. Se trata de un proceso planificado que continuará con nuevas rutas el 15 de septiembre y que culminará el 30 de septiembre con la gratuidad de todos los servicios autonómicos.

Por tanto, como muy tarde el 30 de septiembre los viajeros de Zamora podrán ir gratis en autobús hasta Benavente, Salamanca o Valladolid, por poner solo algunos destinos incluidos en el plan de la Consejería de Movilidad.

Calendario de implantación de las rutas de transporte gratuito en Zamora / J.N.

La implantación del nuevo sistema de transporte gratuito para personas empadronadas mediante la tarjeta Buscyl, ya comenzó el 1 de julio con los menores de 15 años en una experiencia muy positiva, siendo una prueba que ha permitido testar una solución que agiliza la puesta en marcha de esta medida en toda la población.

El interés ciudadano ha sido muy alto: más de 190.000 personas (150.000 mayores de 15 años) ya han solicitado su tarjeta Buscyl. Todas las solicitudes que han sido ya verificadas van a recibir directamente en el correo electrónico facilitado en el trámite, una tarjeta digital que permite acceder a los autobuses de titularidad autonómica, validando un código QR en el terminal del autobús. Aquellos que no aportaron un correo electrónico la recibirán por correo postal.

Las solicitudes por provincia son las siguientes: Ávila (3.261), Burgos (15.420), León (25.532), Palencia (12.373), Salamanca (51.952), Segovia (10.519), Soria (1.802), Valladolid (61.054) y Zamora (8.076).

La tarjeta Buscyl puede solicitarse a través de la plataforma www.buscyl.es o en las oficinas de la Junta. El ciudadano solo tendrá que aportar sus datos y recibirá en su correo electrónico la tarjeta digital que le permitirá acceder al transporte público sin coste alguno si está empadronado en Castilla y León. Para cualquier consulta, se mantiene disponible el servicio 012 de atención al ciudadano y el soporte del Centro de Control del Transporte de Castilla y León (Cecocyl).

Con la implantación de la tarjeta digital, Castilla y León da un nuevo paso en la modernización de su sistema de transporte y avanza hacia la gratuidad universal para sus vecinos, garantizando un acceso más sencillo, inmediato y seguro.

El consejero de Movilidad, José Luis Sanz Merino, admitió que su departamento aparcará el envío de tarjetas físicas, dado que el QR digital “es más ágil y la depuración es más rápida”. Al respecto, aplazó a un futuro análisis la posibilidad de enviar este tipo de tarjetas físicas “cuando esté todo el equipamiento en funcionamiento”. En este sentido, la directora general de Transportes y Logística, Laura Paredes, que compareció junto al consejero, señaló que las peticiones a través de la web “tienen una fluidez mucho más elevada” y sostuvo que ya se ha tramitado el 86%.

Suscríbete para seguir leyendo