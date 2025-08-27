Alma natural, nueva exposición pictórica en Zamora

Detalles de la naturaleza más cotidiana que pasan muchas veces desapercibidos en nuestro día a día inmortaliza en sus cuadros la pintora Pilar Eleno Laperal.

En su primera muestra individual, la autora presenta en "Alma natural", abierta el martes en la sala de exposiciones de la Encarnación, un total de 24 óleos sobre lienzo de gran tamaño pintados en los últimos cuatro años, aunque pinta desde hace mucho más tiempo.

"Me jubilé en el 2020 y desde entonces me propuse hacer una colección original propia para poderla mostrar" explica esta mujer que asiste todas las semanas a clases al taller de Nicolás Ramos, donde está hecho el grueso de la pintura exhibida.

Hojas de árboles, tanto otoñales como de otras estaciones, espigas de trigo, flores como clivias, un campo de amapolas e incluso un grupo de tulipanes entre la nieve protagonizan algunas de sus obras donde el color y la luz están muy cuidados.

Homenaje a la Sierra de la Culebra

Llama la atención su homenaje a la Sierra de la Culebra, una obra realizada a partir de una fotografía tomada a árboles arrasados en la población de Otero de Bodas en el incendio del año 2022.

En esta creación, Pilar Eleno Laperal, que firma como Pilar E. Laperal, ha optado por otorgar volúmenes a los troncos ya sin vida en un paisaje donde priman los marrones y negros.

Exposición Alma Natural, de la pintora Pilar Eleno Laperal, en el Palacio de la Encarnación en Zamora. / Emma V. Díaz

El contraste se encuentra en espesura de un bosque de secuoyas. "A mí lo que me llamó la atención no es el bosque, sino la inmensidad de los árboles, es la frondosidad que hay abajo", describe la autora que toma muchas ideas de fotografías para luego llevar a cabo su propia composición.

El atardecer también tiene cabida en una estampa donde el protagonismo recae en un pájaro sin colorido en su plumaje. "El pájaro está en una sencilla rama, se está preparando para dormir y le da la sombra" precisa la pintora ante la obra que presenta por fondo un cielo de nubes.

Laperal fija su atención únicamente en detalles de la naturaleza. "Me encanta salir de casa y observar la orilla del río, un jardín, un árbol, una ramita.... No pinto paisajes sino detalles captados de la naturaleza, como unas ramas que sobresalían de un árbol y que parece que están suspendidas del cielo" describe.

La muestra, que podrá visitarse hasta el próximo domingo 7 de septiembre, supone la culminación de "un sueño" y abre las puertas para otra etapa en la pintura de esta mujer que tiene claro que seguirá con el pincel. "Las dos horas a la semana en el taller supone olvidarme de todo, desconectar..."

"Alma natural" puede visitarse de lunes a sábados, de 18.00 a 21.00 horas y los domingos de 12.00 a 14.00 horas así como de 18.00 a 21.00 horas.

