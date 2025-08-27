Acuerdo con subida del 9% hasta 2027 en el convenio con más trabajadores de los que se negocian este año en Zamora

El convenio de mayor importancia por número de trabajadores que tocaba acordar este año en la mesa de negociación colectiva provincial está a punto de suscribirse, después de que las partes hayan alcanzado un principio de acuerdo que se deberá rubricar tras las vacaciones veraniegas, el próximo mes de septiembre.

Fuentes del sindicato CCOO, participante en la mesa de negociación, han precisado que el convenio afecta a un total de 1.724 trabajadores, según el último censo del sector, que cifra en 263 las empresas zamoranas con empleados que se dedican al transporte de mercancías por carretera.

Por su parte, desde UGT han indicado que el principio de acuerdo alcanzado prolonga el convenio hasta el año 2027 y durante las tres anualidades de vigencia se establece una subida salarial del 9% en total, un 3% cada anualidad. Además, entre las condiciones establecidas, se establecen 22 días hábiles anuales de vacaciones, de los que catorce serán a libre elección del trabajador y los otros ocho mediante acuerdo entre las partes. Además, se establecen otras condiciones como el fin de la jornada laboral de los días 24 y 31 de diciembre a las cinco de la tarde.

También se establece un plus de 35 euros que se incrementará en el mismo porcentaje que el salario y, respecto a las dietas, se fijan en quince euros por comida o cena y treinta euros por cama y desayuno. Además, por quebranto de moneda se fija una cuantía de 29 euros este año, 30 en 2026 y 31 euros en 2027.

En cuanto a los pluses, el de toxicidad conllevará un incremento ligado al salario, mientras que el de trabajo en domingo será de 21 euros por día.

A todo ello se suman otras cláusulas como la jubilación parcial conforme a lo establecido en la legislación vigente. También habrá un compromiso por parte del empresariado de facilitar el acceso a la formación profesional y se entregará ropa y calzado a los trabajadores del sector al menos una vez al año.

Como particularidad, el convenio incluirá la categoría profesional de mozo especializado carretillero en el convenio.

Este convenio comenzó a negociarse a finales de enero y el acuerdo se ha alcanzado de palabra antes de las vacaciones de verano, pero no será hasta septiembre cuando se rubrique y se haga oficial.

Se trata de un sector que engloba a más de la mitad de todos los convenios colectivos sectoriales provinciales que sientan este año a empresarios y representantes de los trabajadores en la provincia, por lo que el haber alcanzado un acuerdo supone un importante avance.

En total, este año estaban en la agenda de la negociación colectiva un total de diez convenios sectoriales que se fijan a nivel provincial que conjuntamente afecta a unos 3.181 trabajadores de 564 empresas zamoranas.

Incremento salarial progresivo en tintorerías

El sector de tintorerías, lavanderías, limpieza y lavado de ropa tiene desde esta semana nuevo convenio colectivo provincial que estará vigente hasta finales del año 2027. El acuerdo fija las tablas retributivas para la presente anualidad y establece un incremento salarial progresivo en las dos siguientes. Así, en el año 2026 se establece un incremento retributivo del 2,5% mientras que en 2027 ese aumento será un punto mayor y supondrá un 3,5% de aumento respecto al sueldo que se cobre el año 2026. Este sector destaca por estar formado en su mayor parte por pequeñas empresas que apenas llegan a los dos trabajadores como ponen de relieve los datos que apuntan a que hay catorce empresas del sector en la provincia que suman 32 asalariados. Los sueldos este año oscilan entre el salario mínimo interprofesional para repartidores y ayudantes de recepción, 1.192,41 y 1.228,82 de los oficiales y 1.402,61 euros al mes de un encargado general.

Sin voluntad negociadora en panaderías

Los sindicatos no ven voluntad negociadora por parte de la patronal en el convenio colectivo provincial del sector de panaderías. Se trata además de un sector en la de industria panadera que tiene atascada la negociación desde hace años, ya que el último convenio firmado estuvo vigente hasta finales del año 2022. En total, engloba a casi medio centenar de empresas que suman unos 408 puestos de trabajo por cuenta ajena. Igualmente, la negociación está atascada para el sector de pompas fúnebres y empresas funerarias, que engloba a quince empresas y cerca de sesenta trabajadores.

Paz social en comercio alimentación hasta 2028

El nuevo convenio colectivo provincial del sector del comercio alimentación tendrá vigencia hasta el año 2028.

Al igual que en el convenio de transporte de mercancías por carretera se fija una subida salarial del 3% en cada una de las anualidades, lo que en este caso supone un 12% total al final del periodo de vigencia, a 31 de diciembre de 2028. Ese incremento salarial del 3%, establecido también para 2025, tiene carácter retroactivo desde el pasado 1 de enero, por lo que el empresariado debe abonar la cuantía correspondiente a esa subida en los meses transcurridos hasta la actualización de las nóminas. Otro punto importante del convenio es la reactivación de la cláusula de revisión salarial vinculada al IPC, estableciéndose una revisión del 1% anual durante el periodo de vigencia del convenio, un aspecto clave para intentar que la pérdida de poder adquisitivo sea mínima en caso de que el IPC se dispare y esté por encima de ese 3% anual fijado como incremento salarial, un porcentaje que será similar en la mayor parte de los convenios. El convenio de comercio alimentación afecta a unos 360 trabajadores y UGT ha valorado el acuerdo porque supone "una importante mejora" para ellos.

