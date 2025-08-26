La zamorana que planifica los usos de la naturaleza frente a los de la economía

Noelia Ferreras nació en 1991 en Madrid, pero allí solo vivió unas semanas antes de venirse a Zamora, de donde es también toda su familia. En la actualidad trabaja como ingeniera en el centro de investigación Cartif, enfocado en trasladar las innovaciones científicas a las empresas. Desde Valladolid salvaguarda que las políticas climáticas y energéticas de la Unión Europea sean sostenibles. Una hazaña basada en representaciones matemáticas, de nombre "modelos de evaluación integrada". "Los proyectos me parecen muy bonitos, porque al girar en torno a estos modelos, conciben que todo es un sistema complejo compuesto por sistemas interrelacionados", explica Ferreras, refiriéndose a que para modelar sobre medioambiente, tiene en cuenta cómo le afectan las políticas económicas y sociales.

Uno de los proyectos actuales de la ingeniera química e industrial es el "Rethink Action", que planifica el impacto de las políticas climáticas en los territorios. Por ejemplo, cuando se organiza una transición energética en la que hay que desplegar fuentes de energía renovables, como aerogeneradores, hay que tener en cuenta que se hace ocupando el suelo de un territorio y que compite con otros usos como el social, los cultivos para la alimentación, el paisaje o la biodiversidad. "En Zamora la planificación del territorio es un tema bastante interesante, porque tenemos muchos recursos, pero nos beneficiamos poco de ellos".

En los proyectos europeos, Ferreras colabora con el Grupo de Energía, Economía y Dinámica de Sistemas (GEEDS), al que conoció en unas jornadas de la Universidad de Valladolid sobre sostenibilidad. Cuenta que, aunque ahora sea un concepto "de moda", en 2013 estaban apenas empezando a oír hablar de él. A la novedad se sumaba el enfoque de las jornadas, que iba más allá de la empresa y la industria, tratando el "componente ético", lo que los profesionales aportan a la sociedad.

Activismo climático

Desde GEEDS escriben sobre sus investigaciones en un blog, pero a la ingeniera le gustaría dar mayor importancia a la divulgación y el trabajo de campo dentro de su actividad científica. Son dos facetas a las que, piensa, comúnmente los profesionales dan poca importancia, siendo en ocasiones más cultivadas dentro del activismo climático. "Los admiro porque son los que más trabajo de campo hacen, y además, de manera totalmente altruista", dice Ferreras de los miembros de Ecologistas en Acción. Comparte que la mayoría de trabajadores de GEEDS forman parte de grupos activistas y muchos en concreto de esta organización. La labor que Ferreras realiza para ellos en Zamora es crucial en la contribución de la ingeniera a "poner la ciencia al servicio de la sociedad".

