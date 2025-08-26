Zamora, epicentro de la innovación en salud al acoger un foro nacional

Zamora se afianza como lugar de referencia en la innovación en los cuidados y la sede del HUB tecnológico de la Aldehuela, impulsado por la Junta de Castilla y León, suma ahora la celebración en la ciudad de un foro nacional sobre innovación saludable en el que expertos nacionales e internacionales expondrán algunos de los últimos avances en la materia.

El encuentro tendrá lugar el próximo 23 de septiembre bajo el título "Foro Nacional Innovación Saludable: ciencia, tecnología y personas", según ha informado este lunes en un comunicado la empresa tecnológica Cartif, implantada en el HUB de la Aldehuela de Zamora.

El evento reunirá a actores clave del ecosistema de innovación en salud de toda España para abordar los principales avances y desafíos en el uso de la tecnología aplicada al bienestar y la autonomía personal.

La jornada está organizada por Cartif y el Instituto Tecnológico de Castilla y León (ITCL) y se desarrollará en el teatro Ramos Carrión de la capital zamorana en el marco del programa Centratec4, del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE) de la Junta, con el objetivo de acercar la tecnología a las empresas. El foro está especialmente dirigido a profesionales del sector sociosanitario y con él se pretende impulsar el diálogo, la colaboración y el intercambio de conocimientos entre empresas, administraciones públicas, entidades sociales y profesionales sanitarios.

Su propósito es el de promover "la transformación de procesos que mejoren la calidad asistencial y fomenten la sostenibilidad, gracias a las nuevas tecnologías, como la Inteligencia Artificial, la robótica o la biotecnología", han informado desde la organización.

El foro girará en torno a tres grandes retos estratégicos. El primero de ellos será la transformación digital de los servicios sociosanitarios, el segundo la valorización del conocimiento generado por la investigación sanitaria y, finalmente, el impulso de modelos de atención centrados en un envejecimiento activo saludable.

El foro incluirá ponencias de expertos nacionales e internacionales en tecnología, salud pública, atención sociosanitaria e innovación, además de mesas redondas, una zona expositiva interactiva con demostraciones tecnológicas y espacios para crear redes de contacto entre empresas.

Con la celebración de este evento, Zamora quiere afianzarse como nodo clave en la estrategia de innovación regional en salud, reforzando el papel del HUB Tecnológico de la Aldehuela, donde Cartif mantiene una presencia activa desarrollando soluciones aplicadas a las necesidades del entorno rural y del envejecimiento poblacional.

En este contexto, el foro pretende consolidarse como un espacio de encuentro de alto nivel que favorece la colaboración interterritorial para la identificación de oportunidades conjuntas y el intercambio de soluciones innovadoras.

