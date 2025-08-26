Reparación de aceras en el barrio de San Frontis de Zamora tras las quejas vecinales

El Ayuntamiento ha reparado las aceras de la calle Callejinas, en el barrio de San Frontis, próximas a los Pelambres, después de que algunos vecinos de la zona hubieran expresado en redes sociales su malestar por el estado de un tramo de aceras. La Concejalía de Obras, que dirige el edil Pablo Novo, ha resaltado que con el nuevo contrato de mantenimiento de pavimentación se logra mejorar la eficiencia y la rapidez a la hora de atender las incidencias que puedan surgir en las calles de la ciudad.

Reparación de aceras en el barrio de San Frontis tras las quejas vecinales

A mediados del pasado mes de junio, a través de un grupo de zamoranos de la red social Facebook, se difundió una denuncia vecinal que se hacía eco de los problemas existentes en la acera de la calle Callejinas, en la zona próxima a unos contenedores del entorno de la iglesia de San Frontis y se pedía el arreglo y adecentamiento de la zona.

El nuevo contrato de mantenimiento de pavimentos del Ayuntamiento de Zamora fija en su pliego de condiciones un plazo de tres días para reparar baches y defectos en la calzada o en la acera desde que sena comunicados a la empresa adjudicataria. Ese nuevo contrato está actualmente en proceso de licitación por un importe cercano a los dos años y un plazo de vigencia de dos anualidades. Las ofertas pueden presentarse hasta el próximo 9 de septiembre, mientras que la mesa de contratación municipal se reunirá los días 11 y 18 de septiembre con la previsión de adjudicarse y entrar en vigor el próximo otoño.

