Obras

Reparación de aceras en el barrio de San Frontis de Zamora tras las quejas vecinales

El Ayuntamiento resalta que con el nuevo contrato de mantenimiento se mejora la eficiencia

Reparaciones de baldosas acometidas en la calle Callejinas, en el barrio de San Frontis. | CEDIDA

Reparaciones de baldosas acometidas en la calle Callejinas, en el barrio de San Frontis. | CEDIDA

Alberto Ferreras

El Ayuntamiento ha reparado las aceras de la calle Callejinas, en el barrio de San Frontis, próximas a los Pelambres, después de que algunos vecinos de la zona hubieran expresado en redes sociales su malestar por el estado de un tramo de aceras. La Concejalía de Obras, que dirige el edil Pablo Novo, ha resaltado que con el nuevo contrato de mantenimiento de pavimentación se logra mejorar la eficiencia y la rapidez a la hora de atender las incidencias que puedan surgir en las calles de la ciudad.

Reparación de aceras en el barrio de San Frontis tras las quejas vecinales

Reparación de aceras en el barrio de San Frontis tras las quejas vecinales

A mediados del pasado mes de junio, a través de un grupo de zamoranos de la red social Facebook, se difundió una denuncia vecinal que se hacía eco de los problemas existentes en la acera de la calle Callejinas, en la zona próxima a unos contenedores del entorno de la iglesia de San Frontis y se pedía el arreglo y adecentamiento de la zona.

Noticias relacionadas y más

El nuevo contrato de mantenimiento de pavimentos del Ayuntamiento de Zamora fija en su pliego de condiciones un plazo de tres días para reparar baches y defectos en la calzada o en la acera desde que sena comunicados a la empresa adjudicataria. Ese nuevo contrato está actualmente en proceso de licitación por un importe cercano a los dos años y un plazo de vigencia de dos anualidades. Las ofertas pueden presentarse hasta el próximo 9 de septiembre, mientras que la mesa de contratación municipal se reunirá los días 11 y 18 de septiembre con la previsión de adjudicarse y entrar en vigor el próximo otoño.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Cuatro Policías Municipales, al juzgado por descargar 9 balazos sobre el tirador del bar Marta
  2. El detalle zamorano que es 'oro puro': se busca a la persona anónima que lo ha hecho
  3. Herido grave un niño de 13 años tras una caída en la antigua prisión de Zamora
  4. Guarido: 'Estimados amigos del PP, no vais a sacar ni un voto de esto
  5. Horror en Abejera, segundo acto: el fuego marca el destino de este pueblo zamorano
  6. Un total de 35 localidades zamoranas se beneficiarán de las ayudas por los incendios forestales
  7. Un nuevo kiosco en la plaza de Santa Lucía da servicio a La Horta
  8. ¿Dónde acaban los perros abandonados de Zamora? El hotel canino que los acoge y las posibilidades de adopción

Reparación de aceras en el barrio de San Frontis de Zamora tras las quejas vecinales

Reparación de aceras en el barrio de San Frontis de Zamora tras las quejas vecinales

GALERÍA | Exposición Alma Natural, de Pilar Eleno Laperal, en el Palacio de la Encarnación

GALERÍA | Exposición Alma Natural, de Pilar Eleno Laperal, en el Palacio de la Encarnación

Los reyes visitan el Lago de Sanabria de Zamora y dan su apoyo a la zona por el incendio

Los reyes visitan el Lago de Sanabria de Zamora y dan su apoyo a la zona por el incendio

La empresa del Centro Cívico de Zamora, en el punto de mira por buscar en internet peones de extinción sin experiencia a los que forma para los incendios

La empresa del Centro Cívico de Zamora, en el punto de mira por buscar en internet peones de extinción sin experiencia a los que forma para los incendios

Diez efectivos de brazos cruzados y cinco autobombas sin uso pese a los graves incendios de León y Zamora

Diez efectivos de brazos cruzados y cinco autobombas sin uso pese a los graves incendios de León y Zamora

Un modificado de unos 800.000 euros permitirá concluir las obras del Centro Cívico de Zamora a final de año

Un modificado de unos 800.000 euros permitirá concluir las obras del Centro Cívico de Zamora a final de año

El Ayuntamiento y la Junta amplían el curso de la Liga institucional al Espacio de Conciliación y Apoyo a las Familias de Zamora

El Ayuntamiento y la Junta amplían el curso de la Liga institucional al Espacio de Conciliación y Apoyo a las Familias de Zamora

Aparece el autor que hizo realidad el sueño de la biblioteca de una niña en Zamora

Aparece el autor que hizo realidad el sueño de la biblioteca de una niña en Zamora
Tracking Pixel Contents