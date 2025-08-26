Nueva cita de la orquesta La Misión con los zamoranos esta semana

Después de quedarse con las ganas de la orquesta Panorama en Rabanales, los amantes de las grandes verbenas tendrán una nueva oportunidad este miércoles en la provincia de Zamora.

La orquesta La Misión recalará en Toro con motivo de las fiestas de San Agustín este miércoles 27 de agosto. Según el programa de fiestas del Ayuntamiento de Toro, la actuación comenzará a las 23.00 horas aunque eso sí, no se desarrollará en la explanada del cuartel de la Guardia Civil, sino en el polideportivo municipal Raquel Álvarez Polo.

El motivo del cambio de ubicación de la orquesta La Misión

"Durante los últimos años, esta cita musical ha venido desarrollándose en la explanada situada junto al cuartel de la Guardia Civil, un emplazamiento que se ha consolidado como referente dentro del programa festivo. No obstante, al tratarse de una propiedad privada con varios titulares, y pese a las gestiones realizadas en diferentes ocasiones para poder mantener su uso, no ha sido posible obtener el acuerdo necesario para la cesión del espacio este año", han explicado el Ayuntamiento de Toro en un comunicado.

Según estas fuentes, con el fin de garantizar la correcta celebración del evento, así como la seguridad y comodidad de los asistentes, se ha optado por trasladar la orquesta al recinto polideportivo municipal, "que cuenta con todas las condiciones adecuadas para acoger este tipo de actos". Desde el Ayuntamiento agradecen la comprensión y colaboración de todos, y confían en que esta nueva ubicación "contribuya igualmente al disfrute de una noche festiva para el recuerdo".

Orquesta La Misión. / Cedida

Durante el pasado mes de junio, miles de personas abarrotaron la avenida de la Feria de Zamora capital durante las Ferias y Fiestas de San Pedro para disfrutar de La Misión, una de las grandes orquestas de España.