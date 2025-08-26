Un modificado de unos 800.000 euros permitirá concluir las obras del Centro Cívico de Zamora a final de año

Las obras del centro cívico se adjudicaron en el año 2022 a Orthem y en noviembre de ese mismo año recibieron la licencia de construcción del Ayuntamiento para poder iniciar los trabajos. El pasado año, las obras experimentaron una ralentización de los trabajos, sin apenas obreros, y en febrero de este año la directora general de Vivienda de la Junta de Castilla y León, María Pardo, aclaró que se estaba estudiando un modificado del contrato, adjudicado por 5,8 millones de euros, al tener en cuenta el encarecimiento de los materiales y las modificaciones que pretendía introducir la Administración autonómica, con el fin de albergar en esas instalaciones, entre otras dependencias, el centro CyL Digital de la ciudad.

Ese modificado rondaría los 800.000 euros, según las cifras barajadas entonces, cuando se pretendía que ese incremento del presupuesto no superase en ningún caso el millón de euros.

El centro cívico será además la nueva sede de la biblioteca municipal del barrio de la Candelaria, ahora situada a tan solo unos metros de allí, en la misma calle Juan Sebastián Elcano. El edificio, según el proyecto inicial, se construye en una parcela de unos 3.700 metros cuadrados y contará con un salón de actos para unas 260 personas, sala de exposiciones y una docena de salas multiusos. El inmueble conserva retazos del antiguo edificio del arquitecto Antonio Fernández Alba, que es uno de los pocos ejemplos que se conservan en la ciudad de la arquitectura brutalista de los años sesenta y setenta del siglo pasado.

Ofertas de empleo de bomberos sin experiencia

La empresa que en los últimos días ha sido noticia por publicar un anuncio en su web y en el portal de empleo Infojobs en el que pedía bomberos forestales sin necesidad de que tuvieran experiencia para incorporarse a las brigadas forestales de los incendios que han asolado la comunidad, especialmente Zamora y León, es la misma que ejecuta las obras del Centro Cívico de Zamora.

Interior del nuevo Centro Cívico de Zamora. | MIGUEL ÁNGEL LORENZO (ARCHIVO)

Se trata de Orthem Servicios y Actuaciones Medioambientales, una empresa murciana que tiene cinco subsedes por toda España, una de ellas en Salamanca, y a la que la Junta de Castilla y León ha concedido a través de la Consejería de Medio Ambiente contratos por valor de casi 24 millones de euros desde el año 2019, según ha puesto de relieve la Agencia Efe a partir de los datos del portal de contratación pública de la Junta de Castilla y León.

De hecho, aunque la mayoría de las contrataciones tienen que ver con actuaciones forestales y de prevención y extinción de incendios, la de mayor cuantía es la del Centro Cívico de Zamora, cuyo importe ascendió a 5,8 millones de euros, aunque la Junta estudia una ampliación del importe, dentro de la legalidad, ante el encarecimiento de los materiales de una obra que se ha retrasado y que aún sigue en obras en la avenida Cardenal Cisneros, en la esquina con las calles Corbeta y Juan Sebastián Elcano. Estos trabajos se adjudicaron en el año 2022 y Orthem fue la única empresa que concurrió en un proceso de adjudicación en el que pasó "poco más de un mes entre la publicación de la licitación y la adjudicación", ha indicado Efe. Se trata de una obra que fue licitada por la consejería que dirige Juan Carlos Suárez-Quiñones y que está promovida por la Junta de Castilla y León junto al Ayuntamiento de la capital, con una aportación del 65 y el 35% por parte de la administración autonómica y la local, respectivamente.

El plazo de ejecución inicial de la obra era de 18 meses y la última previsión de la Junta apunta a final de este año como fecha para concluir los trabajos, que llevan unos meses de retraso.

La Junta de Castilla y León ha suscrito entre 2019 y 2025 hasta 19 contratos, por importe de casi 24 millones de euros, para la realización de trabajos relacionados con la prevención y la extinción de incendios, entre otros, con la empresa Orthem, del Grupo Hozono Global, que ahora analiza el Ejecutivo autonómico por la publicación en portales de empleo de una oferta a bomberos sin experiencia para la crisis forestal actual.

Tras conocer ese anuncio la pasada semana, publicado en la propia web del grupo Hozono y en el portal de empleo Infojobs, en el que la empresa demandaba bomberos para Castilla y León y no pedía experiencia previa en el combate con las llamas, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, anunció que su Ejecutivo iba a analizar esa circunstancia, a la vez que defendió que la formación y la seguridad del operativo era prioritaria. Todos estos contratos han sido suscritos por la actual Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, en 2019 bajo el nombre de Consejería de Fomento y Medio Ambiente.

