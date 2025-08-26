El miércoles se corta un carril de bajada de la Cuesta del Bolón, en Zamora

Un carril de bajada de la Cuesta del Bolón permanecerá cerrado a partir de este miércoles como consecuencia de la ejecución de uno de los proyectos de Renaturaliza.

Se trata de la ejecución de una pantalla verde en esta zona de la ciudad, que obligará a utilizar un solo carril de bajada hasta que finalicen los trabajos.

El tráfico de subida de la Cuesta del Bolón no se verá afectado por las obras.

El proyecto consiste en incorporar una pantalla verde natural que separe las calzadas de la acera. El alcalde de Zamora, Francisco Guarido explicó en su día que esta actuación se enmarca “dentro de lo que llamamos descarbonización de la economía, teniendo en cuenta que las plantas reducen la temperatura, absorben CO2 y además nos permite aprovechar estos espacios para plantar árboles y arbustos”.

La pantalla verde supondrá realizar una excavación a lo largo de la calle de unos 40 centímetros en la que plantarán boj, aligustres, romero, jara blanca, tomillo, lavando o santolina. La inversión a realizar en la calle Villalpando y Cuesta del Bolón será de 241.000 euros y cuenta con un plazo de ejecución de tres meses.

“Estas actuaciones causan molestias durante su realización, pero hay que hacerlas para no dejar pasar la oportunidad que nos brindan los fondos europeos que hay que gastar antes de final de año”, añadió el alcalde de Zamora.

